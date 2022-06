Lissone, ennesima rissa nel locale: disposta la chiusura per 20 giorni Dopo diverse segnalazioni, a seguito di una pesante aggressione ai danni di un ragazzo, è stato chiuso il Lux Lounge & Bar di Lissone, in provincia di Monza e Brianza.

A cura di Beatrice Tominic

Foto della polizia di Stato.

Il Lux Lounge & bar di Lissone, in provincia di Monza e Brianza deve sospendere la sua attività per 20 giorni: questo è quanto deciso dal Questore della provincia Marco Odorisio che ha emesso il provvedimento cautelare per motivi di pubblica sicurezza. Come si legge ne il Giorno, la decisione è stata presa a seguito della segnalazione di domenica 29 maggio scorso, dopo le segnalazioni arrivate ai carabinieri della stazione di Lissone. La sospensione delle attività per 20 giorni arriva dopo che, già nello scorso anno, il locale era stato più volte controllato dai carabinieri.

L'ultima aggressione e i soccorsi

Durante la serata, verso le 1.55, si sono recati davanti al locale un'ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri allertati per un'aggressione ai danni di un ragazzo. Secondo la vittima, un gruppo di sconosciuti lo ha aggredito con calci e pugni, mentre si trovava all'esterno del locale e avrebbe continuato anche una volta entrato nel locale, continuando a picchiarlo.

Il giovane è stato trasportato prontamente al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo, dove i medici e gli infermieri lo hanno medicato: a causa della ferita lacero contusa a livello del labbro superiore con distacco di lembo cutaneo, la prognosi stimata è stata di 20 giorni.

Caccia agli aggressori

Mentre il ragazzo veniva soccorso, le forze dell'ordine si sono subito messe in cerca del gruppo di giovani che lo ha aggredito. Visionando le immagini registrate dalle videocamere dei sistemi di sorveglianza, è stato possibile identificarli: fra loro, anche un minorenne che aveva dato inizio alla rissa.

Il gruppo, formato da quattro persone, si è scagliato contro il ragazzo scaraventandolo più volte contro la porta di ingresso di un negozio vicino al locale, scardinandola e poi lo ha inseguito all'interno. Tutti i ragazzi identificati hanno precedenti e sono stati già stati segnalati alla polizia per reati simili, di rissa, lesioni e danneggiamento: per uno di loro è già stato disposto il Foglio di via Obbligatorio. Per gli altri, invece, è stato avviato il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione dell’Avviso orale e del Divieto di accesso alle aree urbane.