Paura sul treno, prende a calci e pugni uno studente per rubargli lo smartphone: arrestato Aveva preso a calci e pugni uno studente di 16 anni. Una rapina che gli ha fruttato 20 euro e uno smartphone. I carabinieri hanno arrestato il 20enne che aveva la sua “base logistica” alla stazione di Lissone.

A cura di Enrico Spaccini

Un frame del video dell’operazione dei carabinieri di Monza e Brianza

Era il terrore di tutti quegli studenti che sono costretti a percorrere la tratta Lissone-Saronno per andare a scuola. I carabinieri di Monza e Brianza hanno arrestato dopo settimane di indagini il 20enne di origine pakistana che aveva fatto della stazione ferroviaria di Lissone la sua "base logistica". Ora in carcere, è stato identificato grazie al racconto di una sua vittima e alle telecamere di sicurezza della città.

Il colpo di febbraio e l'identificazione del rapinatore

Lo scorso febbraio, il 20enne residente a Desio aveva aggredito uno studente di 16 anni di Lissone. Calci e pugni, fino a che non è riuscito a strappargli lo smartphone e il denaro contante che aveva con sé: 20 euro. Non era altro che l'ennesimo colpo che il ragazzo di origine pakistana metteva a segno in quella zona. Per compiere le sue rapine, usava un cappellino per nascondere il volto e indossava una mascherina fin sopra al naso. La vittima di quel giorno, andata a denunciare ai carabinieri la rapina, è riuscito comunque a fornire ai militari una descrizione del suo aggressore. Successivamente, sono state acquisite le immagini del sistema di video sorveglianza della stazione e delle telecamere di sicurezza presenti in altri punti della città. Ricostruendo la dinamica del furto, hanno ripercorso la fuga del 20enne. Allontanatosi dalla stazione di Lissone, si era tolto il cappellino e la mascherina proseguendo a volto scoperto. Identificato, la Procura di Monza ha condiviso i risultati delle indagini e chiesto e ottenuto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

