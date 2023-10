Libera un cervo di due quintali rimasto intrappolato, ma viene colpito: agente ferito alla gamba Un agente della polizia venatoria provinciale di Como è stato ferito da un cervo di due quintali: l’uomo lo aveva liberato da una recinzione.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 13 ottobre, un agente della polizia venatoria provinciale di Como è stato ferito a una gamba da un cervo. L'uomo è stato trasferito in ospedale con un elicottero: non si conoscono le sue condizioni. Non sembrerebbe però essere in pericolo di vita.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo evento: il cervo sarebbe rimasto impigliato in una recinzione nella zona di Colonno. Il poliziotto, un uomo di 44 anni, lo ha aiutato a liberarsi. L'animale – un maschio adulto di circa due quintali – probabilmente perché agitato, lo ha colpito con le corna alla coscia.

Il cervo infatti avrebbe iniziato a correre e, nonostante le attenzioni dei poliziotti e dei vigili del fuoco, ha comunque ferito il 44enne. I fatti sono accaduti in una zona impervia. Infatti per poter soccorrere l'uomo, gli operatori sanitari del 118 sono dovuti intervenire con un elicottero. L'uomo è stato trasferito all'ospedale Sant'Anna di San Fermo.