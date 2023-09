Scontro tra automobili nel Comasco, due feriti in gravi condizioni: uno ha 23 anni A Limido Comasco (Como) si è verificato un incidente stradale tra due automobili: due persone sono rimaste ferite gravemente.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella serata di oggi, giovedì 14 settembre 2023, si è verificato un incidente stradale a Limido Comasco, comune di appena tremila abitanti della provincia di Como. Nell'impatto sono rimaste ferite due persone, tra queste c'è un ragazzo di appena 23 anni. Sul posto anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso.

Nell'incidente stradale sono rimasti feriti un ragazzo e una donna

Sulla base delle prime informazioni pervenute fino a questo momento, l'incidente è avvenuto intorno alle 19 lungo la strada provinciale. Non è ancora chiara la dinamica. Nello scontro sono rimaste coinvolte una Fiat Panda e una Dacia. Nelle due automobili c'erano un ragazzo di 23 anni e una donna di 56 anni, di cui non sono state diffuse le generalità.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118.

I due feriti sono stati portati in ospedale in gravi condizioni

Gli operatori sanitari, che sono arrivati con tre ambulanze e un elicottero, hanno fornito le prime cure sul posto. Hanno poi trasferito entrambi i feriti in ospedale: sono gravi, ma non è chiaro se siano in pericolo di vita o meno. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. I primi hanno aiutato i medici a estrarre i feriti dalle loro automobili che poi hanno rimosso dalla careggiata.

Le forze dell'ordine hanno poi svolto i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e cercare di capire cosa sia successo. In particolare modo si cercherà di accertare eventuali responsabilità.