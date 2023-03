L’ex presidente della Camera Irene Pivetti va a processo per evasione fiscale e autoriciclaggio Irene Pivetti va a processo con l’accusa di evasione fiscale e autoriciclaggio. La Procura contesta all’ex presidente della Camera, e agli altri indagati, alcune operazioni finanziarie come la compravendita delle tre Ferrari Granturismo del pilota di rally Leonardo Isolani.

L'ex presidente della Camera Irene Pivetti andrà a processo con l'accusa di evasione fiscale e autoriciclaggio per una serie di operazioni commerciali. Lo ha deciso il gup Fabrizio Filice, che ha accolto la richiesta del pm Giovanni Tarzia nell'indagine svolta dalla Guardia di finanza di Milano. Il dibattimento si aprirà il prossimo 13 giugno davanti alla quarta sezione penale del Tribunale, e insieme a Pivetti ci saranno anche il pilota di rally Leonardo Isolani, la moglie Manuela Mascoli, la figlia di lei Giorgia Giovannelli, il notaio Francesco Maria Trapani e l'imprenditore Candido Giuseppe Mancaniello.

Le accuse

In particolare, la Procura contesta a Pivetti la compravendita di tre Ferrari Granturismo. Secondo l'accusa, le tre auto sarebbero servite per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali. In qualità di legale rappresentante di due società, una con sede in Polonia e l'altra a Hong Kong, l'ex presidente della Camera avrebbe aiutato a evadere imposte per oltre 5 milioni di euro, pari al debito fiscale che aveva Isolani, insieme agli altri indagati.

Per il pm, Pivetti era consapevole "delle difficoltà finanziarie di Isolani". Così, l'avrebbe aiutato "a sottrarre i beni" dalle procedure di riscossione dell'erario, come appunto le tre Ferrari Granturismo. Inoltre, avrebbe anche usato "mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e indurre in errore l'amministrazione finanziaria".

Infine, l'accusa di autoriciclaggio si riferisce all'evasione di tasse per circa 3,5 milioni. Denaro che Pivetti avrebbe poi rimpiegato in attività imprenditoriali e finanziarie.