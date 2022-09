Confermato il sequestro di 3,5 milioni di euro all’ex presidente della Camera Irene Pivetti Al centro dell’inchiesta che ha coinvolto l’ex presidente leghista in particolare la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo, che sarebbero servite per riciclare proventi frutto di evasione fiscale.

Al centro, soprattutto l'acquisto di tre Ferrari Gran Turismo. Secondo l'accusa, per riciclare i proventi di una presunta evasione fiscale.

Ancora guai per l'ex presidente della Camera Irene Pivetti. La Corte di Cassazione di Milano, dopo una lunga vicenda giudiziaria, ha confermato il sequestro di 3,5 milioni di euro per la politica, conduttrice e giornalista.

La conferma del sequestro di 4 milioni di euro

Sequestro già disposto nel febbraio del 2022 dal Tribunale del Riesame di Milano (circa 3,5 milioni a carico dell'ex deputata e di quasi mezzo milione al suo consulente Pier Domenico Peirone, che ha già patteggiato a 1 anno e 9 mesi), seguito dal ricorso della difesa. Fino alla decisione della Cassazione.

Il rinvio a giudizio

Nel frattempo, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex esponente della Lega Irene Pivetti e altre cinque persone: il pilota di rally ed ex campione di Gran Turismo Leonardo Isolani, la moglie Manuela Mascoli, la figlia di quest'ultima Giorgia Giovannelli, il notaio Francesco Maria Trapani e l'imprenditore Candido Giuseppe Mancaniello. L'udienza è fissata per il prossimo 6 ottobre.

Le tre Ferrari Gran Turismo

Nell'inchiesta viene ipotizzato un ruolo di intermediazione di Only Italia, società riconducibile a Irene Pivetti, in alcune operazioni del Team Racing di Leonardo Isolani del 2016, intenzionato a nascondere al fisco, con la presunta complicità dell'ex presidente della Camera, alcuni beni tra cui le tre Ferrari Gran Turismo.

Attorno a queste automobili, secondo l'accusa, venne organizzata una finta vendita a una società cinese. Quelle macchine però non sarebbero mai arrivate in Cina, ma vendute in Europa.