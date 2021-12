Legnano, esce dalla messa di Natale e muore tra le auto parcheggiate a causa di un malore Un’anziana di 74 anni è morta nella notte di Natale, tra il 24 e il 25 dicembre, dopo aver assistito alla messa di mezzanotte. Mentre si trovava nel parcheggio della chiesa, è stata colpita da un malore.

Tragedia nella notte di Natale tra il 24 e il 25 dicembre appena trascorsi a Legnano. Una donna di 74 anni, dopo aver assistito alla tradizionale messa di mezzanotte per la nascita del Signore, è morta nel parcheggio della chiesa, colpita da un infarto che non le ha lasciato scampo. A nulla sono serviti gli sforzi per rianimarla del personale sanitario del 118. Il suo cuore ha smesso di battere quasi subito, tanto che nemmeno la disperata corsa in ospedale le ha salvato la vita.

Anziana accusa un infarto dopo la messa di Natale

Secondo quanto riportato, la funzione era finita da pochi minuti quando, mentre si avvicinava al suo veicolo tra la folla presente alla messa, si è improvvisamente accasciata a terra senza sensi. L'allarme è scattato immediatamente. Alcuni dei presenti hanno allertato il numero unico per le emergenze 112. Il centralino del 118 ha girato la richiesta di aiuto all'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia che ha prontamente mandato sul posto, in via Liguria, un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Inutili tutti gli sforzi, la donna è stata dichiarata morta in ospedale

Una volta arrivati, gli operatori sanitari hanno subito intuito la gravità della situazione. Così, dopo un tentativo di essere rianimata e una prima stabilizzazione davanti alla chiesa di San Giovanni, l'anziana è stata accompagnata precipitosamente in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Castellanza, in provincia di Varese. Presa in cura dai medici, è stata dichiarata morta pochi minuti dopo il suo arrivo nel nosocomio. Sgomento e dolore a Legnano, paese di residenza della signora, scomparsa nella nottata di Natale.