Lavora con il martello pneumatico su una strada e viene folgorato da una scossa elettrica, è grave Un operaio di 33 anni è stato colpito da una scossa elettrica mentre stava lavorando in centro a Somma Lombardo. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Enrico Spaccini

Un operaio di 33 anni è stato colpito nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 giugno, da una scossa elettrica mentre stava eseguendo alcuni lavori con un martello pneumatico sull'asfalto in centro a Somma Lombardo, in provincia di Varese. L'uomo ha riportato ustioni di secondo grado, un trauma cranico e un altro alla schiena dovuti alla caduta. L'operaio è stato poi accompagnato all'ospedale cittadino in codice rosso, le sue condizioni sono gravi.

L'infortunio

Secondo quanto ricostruito, il 33enne stava lavorando in via Luigi Briante all’altezza del civico 1 intorno alle 16. L'operaio stava lavorando in un tratto stradale sotto il quale corre un cavo a media tensione da 12mila volt. Una scossa elettrica lo ha colpito mentre usava una macchina perforatrice a percussione in grado di rompere l’asfalto.

Stando ai rilievi, sembra che il cavo non sia stato reciso. Quindi, probabilmente, potrebbe essersi trattato di un arco voltaico che ha investito la mano e il braccio dell'operaio, facendolo cadere a terra. Secondo i vigili del fuoco, l'uomo avrebbe perforato una cabina elettrica sottostante.

L'intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco

I pompieri hanno messo in sicurezza l’area per consentire l’intervento dei sanitari arrivati con ambulanza della Croce Rossa italiana di Gallarate e automedica. Il 33enne è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Circolo di Varese in codice rosso.

Sul posto sono arrivati anche i funzionari dell’Unità operativa complessa Psal (Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) di Ats Insubria e i carabinieri della Compagnia di Gallarate per effettuare i rilievi e accertare eventuali responsabilità per l'infortunio. Le condizioni dell'operaio sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.