Bambina cammina scalza nel parco e viene folgorata da un cavo: soccorsa dai genitori Una bambina di 10 anni è stata folgorata da un cavo elettrico scoperto mentre stava giocando a piedi scalzi su una panchina sul lungolago di Lecco: è stata soccorsa e fortunatamente sta bene.

A cura di Giorgia Venturini

Una bambina di 10 anni è rimasta folgorata dopo aver toccato un cavo elettrico scoperto mentre si trovava sul lungolago di Lecco. Tutto è accaduto la sera di sabato 15 luglio: subito è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed è stata portata in ospedale. Fortunatamente la piccola sta bene.

La ricostruzione dell'accaduto

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, la piccola stava camminando scalza tra le vie del parco pubblico in riva al lago con i suoi genitori, una famiglia straniera, quando è salita in piedi su una delle panchine presenti in zona e ha toccato un cavo scoperto, molto probabilmente di alcune luci dell’illuminazione pubblica. Come riporta Il Giorno, la piccola ha sentito una forte scossa ed è corsa piangendo dai genitori: una volta tra le loro braccia avrebbe perso i sensi.

La piccola sta bene

Subito è stato lanciato l'allarme. In pochissimi secondi sono intervenuti i sanitari del 118 che si trovavano in zona perché impegnati nel servizio durante la festa della Notte bianca in città. Dopo poco fortunatamente la piccola si è ripresa sul posto, ma comunque è stata trasferita d'urgenza in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. La piccola non si trova in gravi condizioni. Intanto sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno messo in sicurezza la zona: resta ora da capire cosa sia successo nel dettaglio e come sia stato possibile l'incidente. Il cavo è stato messo in sicurezza e si procederà a controllare gli altri presenti soprattutto nel parco e nelle aree gioco dei bambini.