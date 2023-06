Dirigente di calcio viene colpito da un genitore e perde un rene: si indaga per lesioni gravissime I carabinieri della Compagnia di Seregno stanno procedendo a identificare il responsabile che la scorsa domenica ha colpito il dirigente di una squadra di calcio tanto violentemente da fargli perdere un rene.

A cura di Giorgia Venturini

Si indaga per lesioni personali gravissime con perdite dell'uso di un organo e rissa sul caso del dirigente di calcio colpito da un genitore della squadra avversaria in modo tanto violento da fargli perdere un rene. I carabinieri della Compagnia di Seregno stanno procedendo a identificare il responsabile e a ricostruire quanto accaduto nei minimi dettagli.

La violenza durante una partita tra giovanissimi

Stando alla ricostruzione dei fatti, domenica 18 giugno si stava disputando una partita tra la squadra della Polis SGP II e gli avversari di Muggiò. I giocatori erano dei bambini di 8 anni. Durante la partita – a svelare per prima quanto accaduto è stata la testata MbNews – i genitori della squadra avversaria hanno iniziato a insultare e ad alzare la voce tanto che il dirigente del Seregno è intervenuto per calmare gli animi. Uno dei genitori però lo ha colpito con un calcio alla schiena.

La vittima è peggiorata una volta a casa

Subito è scattata la chiamata ai carabinieri che sono intervenuti sul posto. Il dirigente però non sembrava in gravi condizioni: non ha mai accusato forti dolori quando era in campo ed è riuscito ad andare a casa guidando la propria auto. Una volta tra le mura domestiche però la situazione è degenerata: è stato subito portato in pronto soccorso dove i medici in poco tempo hanno capito la gravità dell'accaduto.

L'uomo ha rischiato di perdere anche la milza

L'uomo è stato sottoposto a un'operazione d'emergenza: i sanitari sono stati costretti ad asportare un rene perché, a causa del violento calcio, era ormai tutto spappolato. I medici però sono riusciti a salvare la milza alla vittima. Ora stanno procedendo le indagini dei carabinieri per identificare il genitore responsabile che rischia una condanna per lesioni personali gravissime con perdita dell'uso di un organo e rissa.