Rissa tra genitori durante una partita di calcio di bimbi di 8 anni: dirigente colpito perde un rene Il dirigente di una squadra di calcio di giovanissimi è stato preso a calci e ha perso un rene nel tentativo di calmare alcuni genitori: tutto è accaduto domenica a Seregno, in provincia di Monza e Brianza.

A cura di Giorgia Venturini

Attimi di paura al termine di una partita di calcio a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Qui domenica 18 giugno dopo la partita tra giovanissimi è scoppiata una rissa tra i genitori che ha coinvolto anche il dirigente della squadra di casa: quest'ultimo è stato colpito alla schiena da un calcio che gli ha causato la perdita di un rene e il rischio di perdere anche la milza.

Stando alla prima ricostruzione dei carabinieri, la partita si è tenuta all'oratorio Sant’Ambrogio del paese brianzolo, tra la squadra della Polis SGP II e gli avversari di Muggiò. I giocatori sono tutti bambini di 8 anni. Tutto in un attimo è degenerato in violenza: il dirigente della squadra di casa si sarebbe avvicinato da un gruppo di genitori molto agitati al termine della partita. Il dirigente li avrebbe raggiunti per evitare che tra di loro scoppiasse una lite, ma all'improvviso tutto è degenerato. Il dirigente è stato colpito alla schiena da un calcio che gli avrebbe spappolato il rene. Chi lo ha aggredito deve essere ancora identificato dai carabinieri della Compagnia di Seregno.