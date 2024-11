video suggerito

L'aria del lago di Como si vende in lattina e costa 10 euro: la trovata simbolo del boom turistico Lake Como Air è "autentica aria del lago di Como intrappolata in un barattolo" e si trova in vendita a 9,90 euro. Il gadget ideato dall'agenzia di comunicazione Italy Srl ha attirato l'attenzione di Cnn, The Time e altre testate internazionali.

Quando arriva, è la consacrazione come mecca del turismo locale e internazionale. E così, dopo l'aria di Napoli già "inscatolata" e venduta in barattolo nel capoluogo campano, anche a Como c'è adesso chi è disposto a pagare 10 euro (o meglio 9,90) per portarsi a casa 400 millilitri di autentica "aria fresca intrappolata in una lattina".

Si chiama Lake Como Air ed è la trovata dell'agenzia di comunicazione comasca Italy Srl che ha fatto impazzire i turisti e incuriosire persino The Times, Cnn e altre testate internazionali. E, soprattutto, è in fondo il curioso souvenir simbolo del boom turistico che negli ultimi anni sta trasformando Como e i suoi dintorni nel place to be di stranieri e vip nostrani.

Una tendenza ufficialmente inaugurata da George Clooney con la sua villa Oleandra, acquistata nel 2002 per 10 milioni di dollari (oggi ne varrebbe almeno 100), che ha portato nel paesino sulle sponde del lago attori hollywoodiani, celebrità di ogni genere, paparazzi e curiosi. E proseguita con l'arrivo degli ex Ferragnez e la loro Villa Matilda, magione status symbol affacciata proprio davanti a casa Clooney, nel comune di Pognana Lario, e il trasferimento con tanto di famiglia del campione di Formula Uno Kimi Raikkonen.

Proprio il pilota finlandese, del resto, ha raccontato di aver deciso di acquistare una casa a Como anche per la sua reputazione come luogo vantaggioso in cui investire nel mattone, a livello di Londra o New York. Giusta intuizione: nei dintorni di Laglio, dove sorge Villa Oleandra, il costo medio degli appartamenti e delle ville si è attestato infatti in media sui 4.575 euro al metro quadrato (a Milano è solo leggermente superiore, con 5.428), in crescita del 13,07 per cento rispetto all'anno scorso.