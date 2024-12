Il video del monolocale di 14 metri in affitto a 750 euro al mese a Milano: “L’hanno bloccato dopo 13 minuti” Gian Maria Tirrico, agente immobiliare star degli affitti a Milano, pubblica un annuncio social per un monolocale di 14 metri quadrati per 750 euro al mese. Ma l’appartamento del “ragazzo di campagna” scatena subito la polemica sul web. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Letto a soppalco, angolo cottura con due fornelli accanto al micro divano, tavolo ribaltabile, senza finestre. Si trova in zona Piola ed è il monolocale di 14 metri quadri che l'agente immobiliare star Gian Maria Tirrico mostra sui propri canali social. Canone d'affitto? 750 euro al mese, spese incluse.

L'appartamento, che ricorda la scena cult del film "Ragazzo di Campagna" con Renato Pozzetto, va letteralmente a ruba e viene bloccato in un solo quarto d'ora. Ma l'annuncio scatena comunque non poche polemiche sul web. "Un mercato immobiliare che in 13 minuti permette di affittare un loculo a 750 euro al mese è impazzito". "Una scena surreale di un film comico è divenuta realtà… Il progresso, che tristezza". E ancora si legge scritto nei commenti: "Il limite legale (abbassato oltretutto) è di 28mq per un monolocale. Quindi è illegale".

"Ingresso, soggiorno e sala da pranzo, stanza da letto, è tutto qui. Luminoso, confortevole e spaziosissimo. A dimensione d'uomo", lo definisce invece con ironia il fondatore di Vogliocasa, seguito da quasi 9mila follower su Instagram. "Una delle critiche è stata che nell'appartamento non si può friggere, perché poi si dovrebbero buttare via tutti i vestiti e la biancheria della casa… io personalmente lì dentro, senza finestre e con due lucernari, cucinerei sano, per la salute e per la linea. E se proprio volessi mangiare fritto, andrei al ristorante".

Le polemiche sul canone mensile dell'affitto? Solo rumore di sottofondo. "750 euro al mese sono troppi? Sì, perché forse non sai quanto costa comprare un appartamento del genere", è la replica secca di Tirrico. "Tanto… fidati di me". C'è da credergli.