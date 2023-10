Kimi Raikkonen si trasferisce a Como con tutta la famiglia: i figli sono già iscritti a scuola Fanno i bagagli per Como il campione di Formula 1 Kimi Raikkonen e la moglie, in partenza dalla Svizzera: i lavori del loro casolare nel parco Spina Verde procedono a gonfie vele, mentre due dei tre figli sono già iscritti in una scuola locale.

Kimi Raikkonen

Fuori George Clooney, dentro Kimi Raikkonen. Como e dintorni perdono il divo di Hollywood, sì, ma si mettono in casa un altro abitante di tutto prestigio. Nel Lario è infatti in arrivo il campione di Formula Uno tra i più celebri di sempre, il pilota finlandese classe 1979 che ha appena acquistato un antico cascinale all'interno del parco Spina Verde.

La moglie e i figli di Raikkonen a Como

Tutto è pronto per il benvenuto a Como dello sportivo. I lavori della villa, che prevedono anche la costruzione di un'ampia zona wellness con piscina e sauna, procedono a gonfie vele (ma durante il cantiere, che durerà un anno, abiterà a Palazzo Parini, nella centralissima via Diaz). I figli Robin, 8 anni, e Rianna, 6 anni, sono già iscritti in una scuola locale. La moglie, Minntu Raikkonen, è già stata avvistata più volte mentre passeggiava vista lago, godendosi il sole del Lario.

Il trasferimento dalla Svizzera con tutta la famiglia

Secondo quanto riferito ultimamente da La Provincia di Como, Kimi Raikkonen e consorte avrebbero deciso di trasferirsi dalla Svizzera per vivere in una zona più viva, a due passi da Milano e dalla pista di Lonato, meta di tanti campioni del calibro di Senna e Schumacher: qui si allenerebbe il più grande dei tre figli dell'Uomo di Ghiaccio, introdotto da poco al mondo del pilotaggio e dei kart (l'ultimogenita Grace è nata da poco). Ma non solo. Il pilota finlandese, campione del mondo di Formula 1 nel 2007, sarebbe stato attratto dall'acquisto di una casa a Como anche per la sua reputazione come luogo vantaggioso in cui investire in immobili, a livello di Londra o New York (e lo sanno bene Chiara Ferragni e Fedez).