George Clooney mette in vendita Villa Oleandra e lascia il lago di Como: “Si attendono offerte da 100 milioni” L’attore statunitense George Clooney ha messo in vendita Villa Oleandra, la sua dimora sulle sponde del lago di Como a Laglio. La conferma è arrivata da un agente immobiliare di lusso.

A cura di Enrico Spaccini

George Clooney e Villa Oleandra (foto da LaPresse)

George Clooney ha messo in vendita Villa Oleandra. Dopo più di 20 anni e numerosi rumors simili usciti negli anni scorsi, la superstar hollywoodiana di Lexington si sta preparando a lasciare Laglio e le sponde del lago di Como per la più tranquilla Provenza. La conferma della notizia è arrivata da Yasemin Baysal, il titolare dell'agenzia immobiliare specializzata in immobili di lusso Engel & Volkers Lago di Como. "Questa volta è vero", ha detto in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, "qualcuno ci ha già chiamato".

La famiglia di Clooney si trasferisce da Villa Oleandra alla Provenza

Già la moglie di Clooney, l'avvocatessa Amal Alamuddin, aveva anticipato a Page Six il fatto che la loro famiglia preferirebbe frequentare la tenuta che ha già acquistato sulla Costa Azzurra perché meno mondana e stressante per i loro due figli piccoli rispetto alle sponde del Lario.

Una visuale di Villa Oleandra che si affaccia sulle acque del lago di Como a Laglio (foto da LaPresse)

Baysal ha detto che sono stati già avviati i "controlli del caso prima di presentare un'eventuale offerta". Per chi è interessato, la cifra da proporre a Clooney and family si aggirerebbe intorno ai 100 milioni, anche se potrebbe scendere a 70 milioni.

"Non possiamo che dirgli un grande grazie"

Clooney aveva acquistato Villa Oleandra nel 2002 per una cifra inferiore ai 10 milioni. Quindi, da una eventuale cessione a quelle cifre la star potrebbe intascare una bella somma di denaro.

Una delle poche foto scattate di George Clooney al lago di Como (foto da LaPresse)

"Tutti noi abitanti della zona non possiamo che dirgli un grande grazie per tutto quello che ha fatto per noi con la sua ventennale presenza qui", ha commentato la notizia l'ex sindaco di Laglio, Roberto Pozzi. Lui stesso, quando era ancora in carica nel 2019, aveva scritto personalmente a Clooney quando erano iniziati a uscire i primi rumors su una sua possibile partenza. "Credo che rimarrà sempre per lui un luogo del cuore", ha concluso Pozzi.