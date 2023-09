George Clooney non lascia il lago di Como e smentisce la vendita di Villa Oleandra: “Non è vero” George Clooney, attraverso il suo agente, ha dichiarato che la storia che Villa Oleandra sarebbe in vendita non è vera. Si parlava già di possibili acquirenti.

A cura di Enrico Spaccini

Villa Oleandra e George Clooney (foto da LaPresse)

Anche questa volta, pare che George Clooney non abbia intenzione di lasciare il lago di Como. Qualche giorno fa era uscita sul settimanale Oggi un'intervista esclusiva a un agente immobiliare, Yasemin Baysal, titolare dell'agenzia immobiliare specializzata in immobili di lusso Engel & Volkers Lago di Como, che assicurava la superstar di Hollywood aveva messo in vendita Villa Oleandra e che alcune offerte erano già arrivate. A smentire tutto quanto, però, ci ha pensato lo stesso Clooney attraverso il suo agente: "Non è vero".

Com'è nata la notizia della vendita

La notizia di un probabile addio della famiglia Clooney da Laglio l'aveva anticipata qualche tempo fa sua moglie, l'avvocatessa Amal Alamuddin, in un'intervista a Page Six. In quell'articolo si parlava del fatto che forse per loro sarebbe stato meglio un ambiente più tranquillo come la Provenza, dove avevano già acquistato una proprietà, rispetto a quello del lago di Como.

"La prima volta che ho sentito parlare della notizia della vendita è stato quando Page Six ha pubblicato la storia", ha spiegato l'agente di George Clooney a suo nome alla rivista People, "l'hanno ripresa tutti, ma non è vera".

Le ipotesi sui possibili compratori e il prezzo della villa

Qualche giorno fa, invece, il settimanale Oggi aveva pubblicato un'intervista esclusiva all'agente immobiliare Yasemin Baysal che aveva affermato che erano già iniziati i controlli in attesa di un'imminente offerta per l'acquisto di Villa Oleandra. L'ipotesi sembrava talmente concreta che si stava ragionando già sul costo dell'immobile, vicino ai 100 milioni di euro.

Ancora una volta, però, pare che si sia trattato solo di un brutto sogno. Il comune di Laglio ha accolto Clooney e la sua famiglia più di 20 anni fa, consegnandogli anche la cittadinanza onoraria. Per dirgli addio, c'è ancora tempo.