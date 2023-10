Precipita con la moto da cross in un dirupo sui monti sopra il lago di Como: morto 22enne Un 22enne è morto dopo essere precipitato per circa 70 metri in un dirupo con la moto da cross. Il ragazzo stava percorrendo i sentieri sui monti sopra Livo (Como) e con lui c’era un’altra persona.

Un 22enne è deceduto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8 ottobre, sui monti dell'Alto lago comasco. Stando a quanto emerso finora, il ragazzo si trovava in sella alla sua moto da cross insieme a un'altra persona nel territorio comunale di Livo, in provincia di Como. Ad un certo punto, per cause ancora da chiarire, è precipitato in un dirupo. Le ferite riportate nello schianto, avvenuto dopo un volo di quasi 70 metri, si sono rivelate fatali e il 22enne è deceduto prima del trasporto in ospedale.

La chiamata alla Centrale operativa è arrivata intorno alle 13. Per recuperare il 22enne si sono mobilitati i tecnici del Soccorso alpino di Dongo, i vigili del fuoco di Como e si è alzato in volo l'elisoccorso dei carabinieri della Compagnia di Menaggio.

Il ragazzo, però, pare sia precipitato in una zona impervia dei monti sopra Livo. Con la sua moto da cross, il 22enne avrebbe fatto un volo di circa 70 metri. Non sono stati resi noti ancora altri dettagli circa la dinamica dell'incidente.

All'arrivo dei soccorsi, però, il 22enne era già deceduto per le gravi ferite riportate nello schianto. Il ragazzo è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Gravedona. Pare che insieme a lui ci fosse un'altra persona. Sul caso indagano i carabinieri che dovranno accertare le generalità del ragazzo e le cause dell'incidente.