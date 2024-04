video suggerito

Madre, figlia e il loro cane perse tra i sentieri del lago di Como: salvate da un elicottero Madre, figlia e il loro cane si sono perse nei sentieri di montagna del lago di Como, località Lierna. Sono state recuperate da un elicottero dei vigili del fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(foto di repertorio)

Una vicenda a lieto fine quella che visto coinvolte madre, figlia e il loro cane. Nella giornata di ieri, il trio si era perso tra i sentieri della provincia di Lecco. Partite a piedi da Lierna, le due donne si erano dirette verso il Crocione, un punto panoramico da cui vedere il lago di Como, ma non erano più riuscite a tornare. Sono state recuperate, compreso il loro cane, dai vigili del fuoco grazie all'utilizzo dell'elicottero del corpo nazionale.

Hanno sbagliato banalmente strada. Avrebbero dovuto proseguire seguendo il sentiero e, invece, hanno preso altre piste in mezzo al bosco utilizzate soprattutto da cacciatori e taglialegna. Hanno continuato a camminare fino ad arrivare sull'orlo di un burrone. A questo punto, spaesate, hanno chiamato i vigili del fuoco della squadra Saf (Nucleo speleo-alpino-fluviale) che dato inizio alle ricerche.

Il recupero delle due donne, in compagnia del loro cane, è stato complesso: c'erano salti di roccia, precipizi e valloni che impedivano ai soccorritori di raggiungere madre e figlia. In più, stava calando la sera e ai vigili del fuoco restava sempre meno tempo per agire.

Leggi anche Insulta la madre di un avversario del figlio a calcio, ma lui è appena rimasto orfano e lo minaccia con una spranga

Hanno allertato i Draghi lombardi che sono decollati in elicottero da Malpensa. Si chiamano in questo modo gli elicotteri utilizzati dai vigili del fuoco durante le operazioni di salvataggio. Il nome deriva dal loro logo che rappresenta un piccolo drago verde di un cartone animato degli anni Settanta. L'intervento del reparto volo ha permesso a madre e figlia (e cane) di essere recuperate con il verricello e portati a valle. Da terra, poi, sono state accompagnate alla stazione per rientrare a casa.