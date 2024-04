video suggerito

Cucciolo di cane sotto il sole senza acqua e usato per l'accattonaggio: salvato in tempo Le Guardie Zoofile OIPA di Milano e Monza e Brianza sono intervenuti dopo le segnalazioni di un cucciolo di cane utilizzato per l'accattonaggio: il piccolo è stato trovato sotto il sole e senza acqua.

A cura di Giorgia Venturini

Un cucciolo di cane di pochissimi mesi è stato salvato dalle Guardie Zoofile OIPA di Milano e Monza e Brianza. I volontari, in campo per evitare i maltrattamenti sugli animali, sono intervenuti dopo le segnalazioni di un cucciolo di cane utilizzato per l'accattonaggio: il piccolo è stato trovato sotto il sole e senza acqua, ma per fortuna l'intervento è stato fondamentale per salvarlo in tempo. Dagli accertamenti è emerso che il cucciolo è stato importato illegalmente in Italia, senza che avesse tutte le cure del caso.

A dare la notizia sono state Guardie Zoofile OIPA che in un post Facebook hanno scritto così: "Ancora una volta le Guardie Zoofile OIPA di Milano e MB sono dovute intervenire per questo cucciolo di pochissimi mesi, utilizzato per accattonaggio, tenuto al sole, senza acqua e senza aver ricevuto le vaccinazioni obbligatorie essendo un cane importato illegalmente in Italia. Il cucciolo è stato sequestrato secondo le Legge Regionale 33/2009, visitato dai sanitari di ATS Lombardia e si auspica possa trovare una nuova famiglia in brevissimo tempo". Il piccolo ora sta bene e attenderà di essere accolto in una famiglia.

Non è purtroppo che l'ultima situazione in cui è stato necessario un immediato intervento. Solo pochi giorni fa le Guardie Zoofile hanno salvato due cuccioli che erano stati rinchiusi in una gabbia di pochissimi metri "uscendo per poco tempo solo per giocare con i figli della famiglia che li deteneva e dopo il gioco rimessi in gabbia", come si legge sempre in un post Facebook. Ma per fortuna "le nostre Guardie Zoofile si sono prima appostate in incognito per effettuare riprese fotografiche, dopodiché, acquisite le fonti di prova necessarie, sono intervenute sequestrando i due cani e denunciando i proprietari alla Procura della Repubblica di Monza per maldetenzione e maltrattamento di animali".

