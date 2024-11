Quali sono i comuni più costosi dell’hinterland di Milano: dove costa sempre di più comprare casa

video suggerito

Il boom dei prezzi delle case (che sia affitto o vendita) che ha interessato Milano negli ultimi anni è un dato ormai assodato. Ma cosa sta succedendo all'hinterland, nello stesso arco di tempo? È stato travolto e "divorato" dalla stessa crescita vertiginosa del capoluogo?

Secondo gli ultimi dati forniti dal centro studi Immobiliare.it Insights, negli ultimi 8 anni, ovvero dal 2016 a oggi, i canoni di affitto sono aumentati quasi in egual misura nel centro di Milano e in periferia: si parla, infatti, di poco più del 42 per cento nel capoluogo e del +39 per cento nei comuni limitrofi. Mentre per quanto riguarda la vendita il gap tra Milano e il circondario si è allargato in maniera ben più rilevante: in città, comprare casa oggi costa circa il 50 per cento in più rispetto al 2016, mentre in provincia “solo” il 18 per cento in più.

Il segnale evidente, insomma, che una crescente domanda interessa i comuni limitrofi a Milano, più economici e spesso a misura d'uomo per coppie e famiglie. La continua crescita dei prezzi del capoluogo, infatti, ha spinto studenti

e giovani lavoratori a cercare soluzioni abitative altrove, in località anche distanti dal centro cittadino ma comunque ben collegate grazie alla rete dei trasporti pubblici. Un processo che ha inevitabilmente condotto a una rivalutazione degli immobili, anche in comuni meno centrali.

Qualche dato. Nel 2016, per permettersi una casa a Milano bisognava mettere in conto una spesa di circa 3.600 euro/mq, mentre in periferia di meno di 1.900 euro/mq. Adesso che il costo delle case nel capoluogo meneghino supera i 5.500 euro/mq, l’hinterland resta invece accessibile con una spesa media di 2.240 euro/mq. In sostanza, comprando oggi al di fuori dei confini cittadini si spende meno della metà rispetto a un acquisto nel comune di Milano.

Quali sono i comuni più costosi dell'hinterland di Milano

Ma quali sono i comuni dell’hinterland che più hanno risentito della crescita senza eguali di Milano, e in cui è più dispendioso acquistare una casa di proprietà? Il primo è Assago, dove chi vende un immobile chiede in media oltre 3.800 euro/mq. Seguono Segrate con 3.450 euro/mq medi, e Cernusco sul Naviglio con 3.350 euro/mq.

Il comune in cui, invece, i prezzi medi sono saliti di più nel confronto con 8 anni fa è quello di Sesto San Giovanni, in crescita del 46 per cento e fermo attualmente a poco meno di 2.900 euro/mq. Tutti comuni nelle immediate vicinanze del centro di Milano, dove i prezzi del mattone sono ovviamente più alti. Nonché luoghi ben collegati con la metropolitana (tranne Segrate, ancora in attesa del prolungamento della metro blu M4 oltre l'Idroscalo) e di buona vivbilità, con centri storici, scuole, luoghi di aggregazione e aree verdi, senza particolari problemi di ordine pubblico e sicurezza che coinvolgono maggiormente altre realtà esterne ai confini milanesi.