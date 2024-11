La via più cara al mondo è a Milano: gli affitti sono da 20mila euro al metro quadro

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Montenapoleone è la via commerciale del lusso più costosa al mondo. A stabilirlo è il 34esimo report Main Streets Across the World, che è stato realizzato dal gruppo immobiliare Cushman&Wakefield, che monitora 138 location distribuite in tutto il mondo. Montenapo ha scalzato addirittura la Fifth Avenue di New York e l'Avenue des Champs Élysées di Parigi.

Il primato è dovuto ai canoni di locazione da ventimila euro al metro quadro l'anno, che sono aumentati dell'11 per cento nell'ultimo anno e del trenta per cento rispetto al 2022: "Milano è diventata sicuramente un brand globale sinonimo del lusso", ha dichiarato Thomas Casolo, responsabile retail Italia and co head luxury di Cushman&Wakefield. Questo risultato è stato reso possibile anche dall'apertura di nuovi negozi e dalla dimensione della strada: il quadrilatero è infatti concentrato in uno spazio molto più piccolo rispetto a quelli delle altre città come Londra, Parigi e New York.

"È da Expo 2015 che Milano si posiziona tra le capitali europee più importanti, capace di attrarre nuovi investimenti, nuovi turisti, nuovi residenti", ha detto Joachim Sandberg, che è l'amministratore delegato di Cushman&Wakefield Italia. La via del capoluogo meneghino non è l'unica strada italiana a essere considerata la più costosa. Nella top ten europea – quindi non mondiale – ci sono altre due vie: la nota via Condotti che si trova a Roma e Piazza di Spagna.