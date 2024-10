video suggerito

A Milano le case valgono oltre 5mila euro al metro quadro: quali sono i quartieri più costosi Milano si conferma la città più costosa per l'acquisto di una casa, con un valore medio di oltre 5mila euro al metro quadro. In Lombardia la media si attesta intorno ai 2.489 circa, mentre il valore nazionale si ferma a 1.856 euro al metro quadro.

La corsa dei prezzi nel capoluogo lombardo non si ferma mai. Milano si conferma così anche a ottobre 2024 la città più costosa per l’acquisto di una casa, con un valore medio di oltre 5mila euro al metro quadro (aumentato del 1,6 per cento rispetto allo scorso anno) mentre nella regione la media si attesta intorno ai 2.489 circa, e il prezzo del mattone nazionale si ferma addirittura a 1.856 euro al metro quadro.

È quello che emerge dai dati pubblicati da Idealista nel report relativo ai prezzi delle abitazioni registrati durante il mese appena concluso. Dal punto di vista del prezzo al metro quadrato, per quanto riguarda sul mese di ottobre, il capoluogo lombardo è seguito da Bolzano (4.591 euro/mq), Venezia (4.553 euro/mq) e Firenze (4.167 euro/mq), tutte con valori superiori ai 4mila euro. All'estremo opposto, Caltanissetta risulta il capoluogo più economico per le compravendite, con un prezzo di 704 euro/mq, seguita da Ragusa (742 euro/mq) e Biella (766 euro/mq).

I valori per metro quadrato nei quartieri di Milano

Il valore degli immobili a a Milano, ovviamente, varia a seconda del quartiere. Quarto Oggiaro – Vialba, stando ai dati forniti dal portale Idealista, è il quartiere più economico del comune, dato che qui gli immobili hanno un prezzo medio di vendita di 2.923€/mq e di affitto di 17,5€/mq/mese. Il centro storico è invece il quartiere più caro, con un prezzo medio di vendita di 10.335€/mq e di affitto di 34,1€/mq/mese.

Centro Storico vendita 10.335 €/m² affitto 34,1 €/m²

vendita 10.335 €/m² affitto 34,1 €/m² Garibaldi – Porta Venezia vendita 7.301 €/m² affitto 25,9 €/m²

– Porta Venezia vendita 7.301 €/m² affitto 25,9 €/m² Navigli – Bocconi vendita 6.978 €/m²affitto 25 €/m²

vendita 6.978 €/m²affitto 25 €/m² Fiera – De Angeli vendita 6.942 €/m² affitto 25 €/m²

vendita 6.942 €/m² affitto 25 €/m² Porta Vittoria vendita 6.371 €/m² affitto 24 €/m²

vendita 6.371 €/m² affitto 24 €/m² Vigentino – Ripamonti vendita 4.689 €/m² affitto 20,8 €/m²

– vendita 4.689 €/m² affitto 20,8 €/m² Città Studi – Lambrate vendita 4.622 €/m² affitto 20,6 €/m²

– vendita 4.622 €/m² affitto 20,6 €/m² Forlanini vendita 4.529 €/m² affitto 20 €/m²

vendita 4.529 €/m² affitto 20 €/m² San Siro – Trenno vendita 4.489 €/m² affitto 18,5 €/m²

vendita 4.489 €/m² affitto 18,5 €/m² Famagosta – Naviglio Grande vendita 4.440 €/m² affitto 20 €/m²

vendita 4.440 €/m² affitto 20 €/m² Lorenteggio – Bande Nere vendita 4.393 €/m² affitto 19,7 €/m²

vendita 4.393 €/m² affitto 19,7 €/m² Greco – Turro vendita 4.309 €/m² affitto 21,3 €/m²

vendita 4.309 €/m² affitto 21,3 €/m² Abbiategrasso – Chiesa Rossa vendita4.272 €/m² affitto 20 €/m²

vendita4.272 €/m² affitto 20 €/m² Corvetto – Rogoredo vendita4.034 €/m² affitto 20 €/m²

vendita4.034 €/m² affitto 20 €/m² Certosa vendita3.993 €/m² affitto 18,7 €/m²

vendita3.993 €/m² affitto 18,7 €/m² Comasina – Bicocca vendita 3.977 €/m² affitto 20 €/m²

vendita 3.977 €/m² affitto 20 €/m² Baggio vendita 2.994 €/m² affitto 16,7 €/m²

vendita 2.994 €/m² affitto 16,7 €/m² Quarto Oggiaro – Vialba vendita 2.923 €/m² affitto 17,5 €/m