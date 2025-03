video suggerito

Un bilocale a Milano per il Fuorisalone costa in media 4.500 euro a settimana: in Brera si pagano anche 6.500 euro A registrare gli aumenti più significativi per gli affitti brevi durante la Design Week a Milano sono i quartieri Garibaldi/Porta Volta (+256 per cento) e Porta Romana (+219 per cento). Rispetto al 2024, i canoni sono saliti del 6 per cento.

Zona Brera durante il Fuorisalone 2023 (foto da LaPresse)

Manca poco all’inizio della Milano Design Week, l’evento internazionale che con le sue celebri installazioni, mostre, cocktail party e presentazioni trasforma ogni anno la città della Madonnina nella capitale del design. Una kermesse ha un pesantissimo impatto sul mercato immobiliare del capoluogo lombardo: per un bilocale arredato il prezzo d'affitto passa infatti da 1.530 per una settimana "normale" a 4.570 euro per quella del Salone del Mobile, segnando un aumento del 200 per cento circa. Senza contare che dal 7 al 13 aprile non ci sono praticamente più alloggi disponibili, all'interno dei confini milanesi.

Questa la fotografia scattata dal Centro Studi Abitare Co., che anche per il 2025 ha analizzato il mercato degli affitti brevi in alcune zone cruciali di Milano (Tortona, Brera, Garibaldi, Porta Volta, Isola, Porta Romana e Lambrate) in occasione della settimana del design, considerando un bilocale arredato e includendo i costi accessori della casa.

Analizzato così gli annunci a Milano, a registrare gli aumenti più significativi sono i quartieri Garibaldi/Porta Volta (+256 per cento) e Porta Romana (+219 per cento). Rispetto allo scorso anno, i canoni degli affitti brevi a Milano nella settimana del Salone del Mobile sono aumentati in media del 6 per cento: se nel 2024, ad esempio, affittare un appartamento in Brera poteva costare in media oltre 5.740 euro, oggi la tariffa è salita fino a raggiungere i 6.150 euro.

Ma non solo Brera, che resta il quartiere dove si spende di più per alloggiare. In zona Tortona l’affitto medio settimanale si attesta intorno ai 3.403 euro (l'anno scorso era 3.070 euro), con richieste che variano da 2.870 euro di via Voghera ai 3.920 di via Tortona. Nell’area Garibaldi/Porta Volta il prezzo per una settimana è 4.690 euro, con punte in corso Garibaldi (5.390 euro) e in quella di Porta Romana circa 4mila, mentre Isola è il distretto del design meneghino più "economico" con 3.220 euro in media, 3.570 in via Borsieri (nel 2024 era 2.840 euro).

Ma non solo. Secondo la ricerca di Abitare Co. sarebbero infatti sempre più numerosi i proprietari di case a Milano che mettono in affitto la propria abitazione principale, ricorrendo a soluzioni alternative come una seconda casa o il trasferimento temporaneo presso amici e parenti, oppure mettendo in locazione una stanza.