L'annuncio di un posto letto in affitto a Milano: "Oltre 1.000 euro per dormire in una camera doppia" A Milano un posto letto in camera doppia può costare anche più di mille euro al mese. In zona Washington, invece, viene affittata una camera singola a 1.100 euro al mese ma è riservata a sole "studentesse universitarie".

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Trovare una stanza, o perfino un posto letto, a prezzi accessibili a Milano è un'impresa. Come ha rilevato l'Osservatorio Casa Abbordabile (Oca) nel suo secondo rapporto, tra il 2015 al 2023 i canoni di locazione sono cresciuti in media del 45 per cento, mentre i salari non sono riusciti a tenere il passo. Come si può vedere dal sito di Immobiliare.it, solo a febbraio 2025 i costi per gli immobili in affitto sono cresciuti dello 0.31 per cento rispetto a febbraio dello scorso anno. Ecco, allora, che guardando sui vari siti di compravendita di immobili è facile incorrere in annunci che, almeno fino a poco tempo fa, erano inimmaginabili: camere per soli studenti universitari a 1.100 euro al mese e posti letto in camere doppie a oltre mille euro al mese.

La stanza da 1.100 euro al mese riservata alle studentesse universitarie

Il primo annuncio che ha attirato la nostra attenzione è relativo a una camera singola da 13 metri quadri in zona Washington, periferia est di Milano. Come specificato dall'inserzionista, l'offerta è indirizzata specificamente a una "studentessa universitaria", al punto che a chi dovesse essere interessato viene richiesta, oltre ai documenti, anche la "lettera di accettazione dell'università". La stanza si trova in un appartamento "arredato e ristrutturato". Viene precisato che la posizione in cui si trova risulterebbe "comoda per le università" e che non è lontana da una delle fermate della nuova linea M4 della metropolitana. L'appartamento ha due camere singole e "un bagno". L'affitto richiesto è di 1.100 euro al mese, incluse le bollette.

Oltre mille euro per un posto letto in una camera doppia

Il secondo annuncio riguarda un posto letto in zona Foppette, tra il Giambellino e San Cristoforo sul Naviglio. La richiesta in questo caso è di 1.090 euro al mese, bollette incluse. Tuttavia, non viene offerta una camera singola, bensì un letto singolo in una camera doppia, quindi in condivisione con un altro inquilino. L'appartamento conta in tutto quattro camere da letto, tra cui appunto la doppia e tre singole. In tutto, quindi, cinque persone, per due bagni. Almeno c'è l'aria condizionata.