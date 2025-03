video suggerito

L’annuncio di una stanza a mille euro al mese a Milano con un solo bagno per 4 inquilini: “Una vivace esperienza” Una stanza mansardata in zona Città Studi a Milano viene affittata a oltre mille euro al mese. Come scritto dall’inserzionista, la particolarità di questa camera è che si trova in un appartamento in condivisione con altri 3 inquilini e c’è un solo bagno: “Una vivace esperienza di comunità”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Trovare una sistemazione a Milano che non sia fuori città e comunque non eccessivamente lontana dall'università, è ormai un'impresa. In quartieri come Città Studi, per esempio, le offerte per le stanze migliori sono solite andare a ruba in poco tempo, anche se non sempre a buon mercato. A volte gli inserzionisti cercano di rendere un po' più attraente il proprio annuncio sottolineando, per esempio, come il quartiere sia "affascinante" e in generale la zona sia "ricca di ristoranti" e di "fascino tradizionale". Ecco quindi che una stanza mansardata da poco più di 10 metri quadri in un appartamento con un bagno in condivisione con altri tre inquilini diventa una "vivace esperienza di comunità". Il prezzo è di oltre mille euro al mese.

L'annuncio in questione, pubblicato sui siti delle principali piattaforme di compravendita di immobili, parla di una stanza da poco più di 10 metri quadri dotata di letto matrimoniale, scrivania, sedia e armadio e situata nell'"affascinante quartiere Città Studi". Una sistemazione a mansarda inserita in un appartamento che prevede la presenza, al massimo, di altri tre inquilini.

"Ciò che distingue davvero questa casa è la vivace esperienza di comunità", ha scritto l'inserzionista nella descrizione della stanza. Un'esperienza che si concretizza anche nell'uso "di un bagno in comune", oltre alla condivisione degli altri spazi dell'abitazione. "Vivere qui significa far parte di un gruppo dinamico di persone con idee simili", ha garantito chi ha scritto l'annuncio, anche se non ha specificato a quali idee si riferisce. L'affitto indicato è di oltre mille euro al mese, al quale andranno poi aggiunti i 150 euro di utenze, con prezzo fisso.