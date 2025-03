video suggerito

Perché il prezzo delle case a Monza continua ad aumentare e cosa c’entra il prolungamento della metro lilla Comprare o affittare una casa a Monza costa sempre di più: tra febbraio 2024 e 2025 il prezzo degli immobili in vendita è cresciuto di più del 10%. La possibile causa? Un flusso crescente di persone che si stanno spostando da Milano verso l’hinterland, facilitate dallo smart working e attratte dai prezzi più bassi, oltre che dal futuro prolungamento della M5 lilla, in arrivo nel 2033. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Più passa il tempo, più comprare o affittare una casa a Monza diventa costoso: basti pensare che solo nel secondo semestre del 2024 il prezzo degli immobili è salito fino al 3% rispetto ai primi sei mesi dello stesso anno. Complice un flusso sempre più grande di lavoratori che si sta spostando fuori Milano, allettati dai prezzi più bassi e facilitati dallo smart working. Ma anche i progetti a lungo termine hanno fatto la loro parte: ad attirare i nuovi acquirenti è soprattutto il programma di potenziamento dei trasporti, con il prolungamento della metropolitana lilla M5, che dovrebbe arrivare a Monza e diventare operativa a dicembre 2033.

Nel frattempo i costi delle case hanno già cominciato a lievitare. Gli esperti della Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d'affari) di Milano, Lodi e Monza Brianza, hanno calcolato l'aumento dei prezzi tra il primo e il secondo semestre del 2024: le quotazioni delle case nuove sono aumentate dell'1% (e del 12% rispetto al 2022), quelle degli appartamenti recenti si sono rivalutate del 2% (più 12% in confronto al 2022), mentre l'incremento è stato del 3% per le abitazioni più vecchie (più 11% rispetto al 2022).

"La crescente domanda di immobili per uso abitativo nella città – ha commentato Alessandro Limonta, consigliere monzese della Fimaa MiLoMB – è sintomo di una maggiore attrattività rispetto agli anni precedenti e il numero più contenuto di immobili disponibili per le locazioni porta a un incremento dei canoni medi. Gli incrementi possono essere collegati alle prospettive di potenziamento della rete ferroviaria e, in futuro, del prolungamento della metropolitana M5". Un progetto, quello della metro, di cui si parla da anni e di cui a febbraio sono stati aggiornati i tempi di realizzazione: per settembre 2027 è previsto l'inizio dei lavori, che dovrebbero terminare a marzo 2033. La metro dovrebbe poi diventare operativa nel dicembre dello stesso anno, al termine dei collaudi.

Leggi anche Cosa sappiamo sul presunto conflitto di interessi del dirigente comunale Oggioni e cosa c'entra la figlia

L'aumento dei prezzi di vendite e affitti di case a Monza diventa ancora più evidente nel confronto tra gli anni: secondo le statistiche di Immobiliare.it, a febbraio 2025 le strutture residenziali sono state messe in vendita a prezzi superiori del 10,38% rispetto allo stesso mese del 2024. L'anno scorso il prezzo medio di vendita nel mese di febbraio era di 2.726 euro al metro quadro, cifra che a febbraio 2025 è salita invece a 3.009 euro. L'aumento è meno vertiginoso per gli affitti, che nello stesso periodo di tempo sono passati da 13,05 a 13, 43 euro al metro quadro (+2,91%).