La ragazza di 20 anni investita in via Torino non avrebbe sentito il tram: forse aveva le cuffiette È ancora ricoverata in prognosi riservata la 20enne investita da un tram sabato scorso. La polizia ha trovato a terra un paio di cuffiette. Forse per questo motivo non ha sentito il mezzo arrivare.

A cura di Enrico Spaccini

Il tram di via Torino a Milano (foto da Facebook)

Era uscita da un negozio di via Torino, in pieno centro a Milano, ed era scesa dal marciapiedi per attraversare la strada. In quel momento, però, stava passando il tram della linea 3, quello che si sarebbe fermato in via Cesare Cantù a pochi metri da piazza Duomo. Il mezzo la prende in pieno, facendo sbalzare la studentessa 20enne di origini cinesi per diversi metri. Questa è la ricostruzione che diversi testimoni hanno fornito alla polizia locale sull'incidente avvenuto intorno alle 13:30 di sabato 18 febbraio. Ora gli agenti dovranno esaminare le telecamere di videosorveglianza per capire perché la ragazza non si sarebbe accorta dell'arrivo del tram.

Trovate un paio di cuffiette a terra

Il punto esatto dove è avvenuto l'impatto, ovvero all'altezza dell'incrocio con via dell'Unione, è stato individuato per la macchia di sangue che è rimasta sul selciato. Si tratta di un punto lontano una dozzina di metri dall'attraversamento pedonale, dove è presente anche un semaforo. Lì, oltre al sangue, sono state trovate anche un paio di cuffiette.

Per questo motivo si sta facendo largo l'ipotesi che la 20enne non abbia sentito il tram arrivare perché la musica, o la voce di qualcuno con cui forse stava parlando al telefono, ha attutito tutti gli altri rumori.

Le condizioni della ragazza e del manovratore

La ragazza, studentessa universitaria alla Bocconi, si trova ancora ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono gravi, per via dei traumi riportati alla testa e al viso, e la prognosi è riservata. Anche il manovratore del tram, un uomo di 44 anni, era stato portato via dai sanitari del 118. Condotto al Fatebenefratelli, era sotto choc.