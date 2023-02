La moto va a fuoco dopo che si schianta con un’auto: morto un ragazzo di appena 18 anni Un ragazzo di 18 anni è morto dopo che si è scontrato con la sua moto contro un’automobile: il conducente non gli avrebbe dato precedenza. Adesso si indaga per omicidio stradale.

A cura di Ilaria Quattrone

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 18 anni che nella serata di ieri, mercoledì 15 febbraio, si è scontrato con un'automobile mentre era in sella alla sua moto: l'incidente si è verificato tra via Bisceglie e via Ferruccio Parri a Milano. Il suo scooter ha preso fuoco subito dopo l'incidente. Il giovane ha infatti riportato traumi così gravi da provocarne la morte.

Lo schianto è avvenuto attorno alle 19. La dinamica è ancora poco chiara. Sulla base delle prime informazioni, elaborate grazie ai rilievi svolti dagli agenti della polizia locale, sembrerebbe che l'automobile arrivasse da via Bisceglie mentre la moto percorreva via Basilea. All'incrocio con via Zurigo, il conducente del veicolo avrebbe svoltato a sinistra verso via Parri e non avrebbe dato la precedenza al 18enne.

Il ragazzo è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale

L'impatto è stato molto violento: la moto sarebbe andato contro lo spartitraffico, avrebbe colpito il ragazzo e poi avrebbe preso fuoco probabilmente a causa di una scintilla della marmitta. I medici e i paramedici, inviati da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), sono arrivati con un'ambulanza e un'auto medica.

Hanno provato a rianimare il ragazzo, il cui cuore si era già fermato, per poi decidere di trasferirlo in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo dove gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Gli agenti della Polizia Locale intanto hanno sequestrato sia l'automobile che la moto. La salma del 18enne resta a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.