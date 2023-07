La fidanzata lo lascia e lui pubblica le sue foto intime sul web: arrestato per revenge porn Una donna ha denunciato l’ex fidanzato per aver diffuso sue foto intime dopo la fine della loro relazione sentimentale. L’uomo lo avrebbe fatto per vendetta.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Revenge porn – Immagine di repertorio

Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Cremona per aver pubblicato e diffuso le foto intime della sua ex fidanzata, dopo che questa ha deciso di interrompere la relazione. Secondo quando hanno attualmente ricostruito dagli inquirenti, l'uomo lo avrebbe fatto proprio per vendicarsi di essere stato lasciato e, per questo, è stato arrestato con l'accusa di "revenge porn". Inoltre l'uomo avrebbe anche minacciato di morte la ragazza e quindi per lui è scattata anche la detenzione domiciliare cautelare con braccialetto elettronico.

Diffonde foto intime della ex fidanzata

Una giovane donna di 32 anni ha trovato il coraggio di recarsi in questura a Cremona e denunciare il suo ex fidanzato che, da diverso tempo ormai, continuava a diffondere alcune sue fotografie intime e a minacciarla sia di rovinarle la reputazione sia di ucciderla Gli agenti della polizia di Stato si sono subito recati a casa dell'uomo e gli hanno sequestrato uno smartphone, da cui hanno potuto facilmente appurare la veridicità di quanto raccontato.

I poliziotti hanno, infatti, trovato materiale fotografico che ritrae la donna in pose sexy, ma anche i messaggi in cui lui la insulta e minaccia e perfino alcune richieste inviate dall'uomo ad alcuni suoi amici di informarlo qualora avessero visto la sua ex fidanzata in compagnia di altri uomini. Il 52enne non avrebbe, infatti, accettato la fine della loro relazione e per questo avrebbe iniziato a perseguitare la donna, con continue minacce, vessazioni e insulti.

Denunciato per revenge porn

Grazie al materiale sequestrato dagli agenti della questura di Cremona, il pubblico ministero ha potuto denunciare l'uomo per "revenge porn", ossia quella serie di comportamenti delittuosi messi in atto quale vendetta per la fine di una relazione. Inoltre, visto il pericolo di reiterazione del reato e le minacce di morte nei confronti della ex fidanzata, è stata disposta anche la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. L'uomo non può incontrare altre persone oltre ai suoi familiari diretti e non può più utilizzare il computer o lo smartphone per collegarsi a Internet o ai social network.