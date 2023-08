Ferisce la ex fidanzata a coltellate dopo un litigio: arrestato, lei operata d’urgenza A Milano una donna di 39 anni è stata accoltellata dall’ex fidanzato durante una discussione: la 39enne è stata sottoposta un intervento chirurgico ed è fuori pericolo. Il 40enne è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

A Milano una donna di 39 anni è stata accoltellata dall'ex fidanzato. I due avrebbero litigato all'interno dell'appartamento dove, nonostante la rottura, ancora vivevano. La 39enne è stata ricoverata d'urgenza in ospedale. Fortunatamente è fuori pericolo. L'uomo, invece, è stato arrestato.

La dinamica dell'aggressione

L'episodio si è verificato nella notte tra giovedì 3 agosto e venerdì 4 agosto. I due avevano interrotto la loro relazione. Nonostante questo, l'uomo – un quarantenne con diversi precedenti – viveva ancora nell'appartamento con l'ex fidanzato e la famiglia di quest'ultima. La dinamica è ancora poco chiara: sembrerebbe che abbiano avuto un litigio e che poi il quarantenne abbia preso un coltello e ferito l'ex compagna. Le avrebbe inferto alcune coltellate all'addome.

La donna è stata operata: è fuori pericolo

Sono stati subito chiamati i soccorsi. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha portato subito in ospedale la vittima. La donna è stata sottoposto a un intervento chirurgico: per fortuna è fuori pericolo. Nel frattempo, gli agenti di via Fatebenefratelli sono intervenuti sul luogo dell'aggressione: quando sono entrati nell'appartamento, hanno notato che il quarantenne si era chiuso in camera. Al loro arrivo, non ha opposto resistenza ed è stato portato in Questura per l'identificazione e poi è stato arrestato.

Nell'abitazione sono stati svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: è stato trovato anche il coltello che l'aggressore avrebbe utilizzato. Si tratta di una lama da 12,5 centimetri abbandonato sul pavimento.