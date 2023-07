La cagnolina scappa dalle lamiere dell’auto dopo l’incidente sulla A14: ricerche in corso Si cerca Peque, la cagnolina fuggita dalle lamiere dell’auto coinvolta nell’incidente di ieri sulla A14, tra i caselli di Ancona Sud e Loreto: nello schianto ha perso la vita un uomo di 58 anni che viaggiava con il nipote di 7 mesi. “Aiutateci a ritrovarla”, è l’appello della Lav. “È spaventata”

La cagnolina Peque (Facebook)

In tanti l'hanno vista correre a zig zag tra le macchine incolonnate sulla autostrada A14, il tratto della Bologna-Taranto dove ieri mattina, all'altezza dei caselli di Ancona Sud e Loreto, è andato in scena un terribile incidente. Era la cagnolina Peque, il cucciolo di chihuahua che viaggiava proprio sulla vettura coinvolta nello schianto: la stessa di Antonio Capursi (morto nell'impatto) e della sua famiglia, tra cui il nipote di 7 mesi (ferito ma non in pericolo di vita). "Il cagnolino è fuggito dopo l'incidente, aiutateci a ritrovarlo", è adesso l'appello della Lav di Ancona.

L'incidente sulla A14 in cui ha perso la vita un uomo di 58 anni

La famiglia, originaria di Bisceglie ma con residenza a Lodi, si stava recando in Puglia per le ferie estive. Genitori, nonno, nipotino e cane. Fino al momento dello schianto improvviso contro il guardrail, avvenuto per cause ancora da accertare. È morto sul colpo il nonno 58enne, feriti i genitori e il piccolo. Sparita nel nulla invece Peque, sgattaiolata via dalle lamiere in preda allo spavento e allo smarrimento.

Le ultime notizie della cagnolina Peque

"Per chi sta dando una mano nelle ricerche. tenete presente che ieri durante i soccorsi è stato aperta un pezzo di rete per permettere agli operai dell'eliosoccorso di passare dal campo in autostrada… rete che poi è stata richiusa, ma non subito", si legge nell'appello della Lav locale. "Inoltre la cagnolina, dopo una corsa verso Ancona, è stata rivista che provava ad avvicinarsi di nuovo all'autovettura". Alcuni automobilisti, in coda per l'incidente, la vedono correre tra le macchine ferme. Senza però riuscire a fermarla. "Non si faceva avvicinare", il commento di alcuni di loro. "Se qualcuno avesse notizie utili o avvistamenti di un cane vagante in quella zona ci contatti immediatamente al 3791032384 o al 3518751955″.