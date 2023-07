Chi era Antonio Capursi, il nonno morto in un incidente mentre andava in vacanza con il nipotino Antonio Capursi è morto in un incidente sulla A14 mentre andava in vancanza con la famiglia. Nello schianto è rimasto ferito anche il nipotino di 7 mesi.

Nella giornata di ieri, sabato 1 luglio, Antonio Capursi viaggiava in auto con con tutta la sua famiglia per andare in vacanza. Ma verso le 6,30 la sua auto è stata coinvolta in un incidente sull'autostrada A14, che gli è costato la vita. Nello schianto è rimasto ferito anche il nipotino di 7 mesi.

Antonio Capursi morto in un incedente stradale

Antonio Capursi, di 58 anni, da sette mesi era già nonno. Da Bisceglie, in Puglia, si era trasferito ormai da tempo in Lombardia e, più precisamente, a Lodi. Anche se amava tornare fra i trulli della sua terra natia ed è proprio durante un viaggio verso il Sud Italia che ha perso la vita.

Sabato stava, infatti, andando in vacanza con la sua famiglia e con il suo amato nipotino, ma purtroppo è rimasto vittima di un tragico un incidente sulla A14. La Suzuki su cui viaggiava si è improvvisamente schiantata contro il guard rail per poi fare varie carambole, fino a ribaltarsi completamente.

La cause dell'incidente sono ancora da chiarire, ma quando sono sopraggiunti sul posto i soccorsi non hanno potuto fare altro che costatare il suo decesso. Mentre hanno trasferito immediatamente in ospedale il nipotino e i due genitori.

Ferito il nipotino di 7 mesi

Nell'incidente è rimasto coinvolto anche il bimbo di appena 7 mesi, che fortunatamente non ha però riportato gravi conseguenze. Insieme ai suoi genitori è stato portato d'urgenza all’ospedale di Torrette, ad Ancona, dove sono arrivati in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Nell'auto con loro viaggiava anche la cagnolina, che subito dopo lo schianto è fuggita lungo l'autostrada e, nonostante gli sforzi della Polizia, non è stata più rintracciata.