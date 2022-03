La baby gang dei tredicenni: testata in faccia e una tentata estorsione ai danni di due 12enni Una tentata estorsione e una testata in faccia ai danni di due bambini di appena 12 anni. I responsabili hanno appena un anno in più delle loro vittime.

Una tentata estorsione e una testata in faccia ai danni di due bambini di appena 12 anni. E i responsabili, individuati adesso dai carabinieri, hanno appena un anno in più delle loro vittime. Cinque ragazzini di 13 anni sono infatti stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia. Tra gennaio e febbraio scorsi si sarebbero resi responsabili dei due gravi episodi nei confronti di due dodicenni.

Baby gang in azione a Brescia

Il primo è stato accerchiato da quattro componenti della baby gang, trasformatisi in quella circostanza in "esattori": sono andati infatti a riscuotere un debito di 15 euro che il ragazzino aveva con un loro amico e hanno poi preteso altri 10 euro per il disturbo. Il 12enne ha provato a fuggire in bicicletta, ma la sua due ruote è stata presa a calci e danneggiata dal gruppetto.Ma è il secondo episodio il più grave. Lo scorso febbraio un ragazzo, rientrato da scuola spaventato e con il volto sanguinante, ha raccontato ai genitori di essere stato inseguito da due ragazzi più grandi i quali lo avevano colpito con una testata in faccia. Una volta finito a terra, poi, i due l'hanno continuato a colpire con calci e pugni. Accompagnato in caserma dai genitori, ha denunciato i suoi aggressori. I carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dei due grazie alle telecamere della zona. Chiuse le indagini, i minori interessati sono stati convocati con i genitori che sono stati informati di quanto combinato dagli eredi. I cinque giovanissimi sono stati quindi segnalati alla Procura per i Minori di Brescia per le iniziative del caso.