Saronno, rapinavano e aggredivano giovani studenti mentre andavano a scuola: fermata una baby gang Sei giovanissimi di una baby gang sono stati individuati dai carabinieri perché ritenuti i responsabili di rapine e aggressioni ai danni di ragazzini poco fuori dalla loro scuola.

A cura di Giorgia Venturini

Sono stati individuati i rapinatori che in pieno centro a Saronno pochi mesi fa avevano rapinato alcuni loro coetanei: le denunce sono scattate per sei ragazzini, di cui due non sono imputabili perché 13enni. Mentre per tre di loro sono scattate le manette con l'applicazione della misura cautelare dei domiciliari emessa dal giudice del Tribunale per i minorenni di Milano.

I fatti lo scorso autunno

L'identificazione è avvenuta quattro mesi dopo le aggressioni nel paese in provincia di Varese: la mattina del 5 ottobre i giovani aggressori, tutti componenti di una baby gang, avevano fermato e rapinato alcuni loro coetanei mentre stavano andando a scuola, facendosi consegnare dalle vittime tutto quello che avevano in tasca. Le vittime una volta libere avevano raccontato tutto ai genitori che a loro volta si erano poi rivolti ai carabinieri: già il giorno dopo la denuncia i militari in borghese avevano disposto subito un servizio di osservazione della zona centrale di Saronno. Da giorni di osservazione sono riusciti a riconoscere un gruppo di giovani compatibili con le descrizioni raccolte dai testimoni. Fondamentali infatti sono stati i racconti delle vittime: i loro identikit poi sono stati confrontati con quelli ottenuti dalle immagini di video sorveglianza della zona. Ora quattro 14enni dovranno rispondere di rapina in concorso e rapina tentata con l'aggravante di aver commesso il reato in più di cinque persone. L'aggravante è scattata anche perché la banda ha commissariato la rapina a una persona non imputabile.

Fermata la baby gang della Darsena a Milano

Non è la sola baby gang fermata in questi giorni: cinque giovani tra i 18 e i 22 anni sono stati raggiunti da altrettanti provvedimenti di custodia cautelare, ovvero tre in carcere e due agli arresti domiciliari, emessi dal giudice per le indagini preliminari al termine della indagini condotte dai poliziotti del commissariato Porta Genova. I giovani sono accusati di rapina e aggressioni in zona tra la Darsena e i Navigli a Milano.