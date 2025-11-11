milano
Investe un vigile mentre regola il traffico, denunciato un uomo: era positivo all’alcoltest

Un vigile urbano di Pavia è stato investito da un automobilista mentre stava regolando il traffico a seguito di un precedente incidente stradale. Il guidatore, risultato positivo all’alcoltest, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.
A cura di Giulia Ghirardi
È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza l’automobilista che, nella serata di sabato 8 novembre, ha investito un vigile urbano di Pavia. L’episodio è avvenuto in una zona periferica della città, dove l'agente stava regolando il traffico a seguito di un precedente incidente stradale.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il sinistro si sarebbe verificato poco dopo le 21:00, in un tratto di strada parzialmente chiuso alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti in un precedente incidente. L’agente, 34 anni, si trovava al centro della carreggiata per regolare il flusso dei mezzi quando è stato improvvisamente travolto da un’auto sopraggiunta a velocità sostenuta.

L’impatto avrebbe scaraventato a terra l'uomo, ma fortunatamente le sue condizioni non sono apparse particolarmente gravi. Una volta giunti sul posto, gli operatori del 118 lo hanno stabilizzato e trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia dove il personale medico gli ha riscontrato alcune contusioni e ferite.

I carabinieri, giunti sul luogo dell’incidente per i rilievi, hanno sottoposto l’automobilista – un uomo residente nella zona – all’alcoltest. Gli accertamenti hanno evidenziato un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, valore che supera il limite consentito dalla legge. Per questo motivo il conducente è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente di guida.

