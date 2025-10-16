Raccoglie i rifiuti per strada e viene travolto da un’auto: gravissimo netturbino di 38 anni

Un 38enne è stato travolto da un fuoristrada nella mattinata del 16 ottobre a San Genesio e Uniti (Pavia). L’uomo, un addetto alla nettezza urbana, era impegnato nella raccolta dei rifiuti quando è stato investito.

Un 38enne è stato trasportato questa mattina, giovedì 16 ottobre, al Policlinico San Matteo di Pavia in condizioni gravissime. Stando a quanto ricostruito, l'uomo è un addetto alla raccolta dei rifiuti e mentre si trovava a San Genesio e Uniti (in provincia di Pavia) è stato travolto da un'auto. Il conducente del veicolo non si sarebbe accorto della sua presenza e l'avrebbe colpito in pieno. All'arrivo dei soccorsi, il 38enne era in arresto cardiaco. La polizia stradale è al lavoro per accertare la dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

L'incidente si è verificato nella mattinata del 16 ottobre lungo via Parco Vecchio a San Genesio e Uniti, intorno alle 8:30. Il 38enne è dipendente della Pizzamiglio di Siziano, un'azienda che si occupa di servizi ambientali. Poco prima dello schianto, l'addetto alla raccolta dei rifiuti si era chinato a terra per prendere alcuni sacchi nei pressi del campo sportivo cittadino e di una zona residenziale. Ad un certo punto, per motivi ancora in fase di accertamento, un fuoristrada lo ha travolto.

Alla guida dell'auto, una Jeep Renegade, si trovava un uomo residente in zona. Il tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente è rettilineo e l'automobilista avrebbe dichiarato di non essersi accorto della presenza del 38enne. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso. I sanitari hanno trovato il 38enne in arresto cardiaco e lo hanno trasportato con la massima urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. Al momento del trasporto, era ancora considerato in pericolo di vita. Gli accertamenti su quanto accaduto e i vari rilievi del caso sono stati affidati agli agenti della polizia stradale di Pavia.