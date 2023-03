Innaffia e pota le piante del quartiere, ma viene multato dai vigili Antonio Pinna è stato multato per aver potato le piante della piazza tattica di Pratocentenaro. Ora ha deciso non interrompere il suo impegno per il verde del quartiere, in attesa dei passaggi burocratici necessari.

A cura di Enrico Spaccini

"I vigili mi hanno chiesto perché fossi sull'albero a tagliare i rami secchi con le forbici, se avevo l'autorizzazione e non l'avevo, ero in torno". A parlare è Antonio Pinna, un 70enne pensionato che è stato multato "per aver fatto interventi colturali sul verde pubblico senza la preventiva autorizzazione comunale": 50 euro da pagare entro 60 giorni. Pinna, però, fa parte del ‘Gruppo proponenti piazza Centenaro' e credeva di poter potare quelle piante in virtù del patto di collaborazione tra il Comune e diverse associazioni. Tuttavia, "a causa delle lungaggini della burocrazia", questo non è stato ancora firmato tra le parti: "Ma io non pensavo di infrangere la normativa, perché stavo facendo una cosa bella".

Le piante della piazza tattica di Pratocentenaro

Pinna è un personaggio molto conosciuto nella zona di largo San Dionigi a Milano, dove è stata allestita la piazza tattica di Pratocentenaro: una struttura che limita il passaggio delle auto, incoraggiando la presenza di verde e del senso di appartenenza alla comunità attraverso un uso sperimentale dello spazio pubblico. Inaugurata lo scorso ottobre, ospita feste e iniziative di ogni tipo.

Nei vasi disposti sulla piazza ci sono piante di ogni tipo, dagli ulivi al susino, ma, come a raccontato al quotidiano la Repubblica, "già a ottobre c'era carenza di acqua" ha osservato Pinna. Il 70enne originario di Oristano, in Sardegna, ha fatto notare anche come alcuni arbusti siano "un po' lasciati andare, ci sono tanti rami secchi e finora non è mai venuto nessuno del Comune". Per questo motivo, ha deciso di impegnarsi in prima persona nella cura del verde della piazza: "Vedevo le piante abbandonate e andavo lì e le potavo. Pagherò la multa, molte persone mi hanno detto che mi aiuteranno con una colletta".

Dopo avergli contestato il fatto di essere salito su un albero, i vigili sono andati a casa di Pinna per consegnargli il verbale. Appurato che il patto di collaborazione non è stato ancora firmato, il 70enne ha deciso di fermarsi in attesa dell'ok da parte dell'amministrazione. "Presto firmeremo anche quello per la piazza di Pratocentenaro", ha assicurato la presidente di Municipio 9, Anita Pirovano, che poi assicura: "Per il Municipio la collaborazione della cittadinanza attiva è un valore e va valorizzata e sostenuta dalle istituzioni".