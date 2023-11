Indagati i figli della ministra Casellati: per la Procura avrebbero fatto fatture false per evadere le tasse I figli di Elisabetta Casellati sono indagati dalla Procura di Milano per aver emesso false fatture al fine di evadere le tasse. “Il ministro non ha avuto alcun ruolo nella vicenda”, chiarisce l’avvocato.

A cura di Fabrizio Capecelatro

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alvise e Ludovica Casellati, i figli della ministra delle Riforme del Governo Meloni, sarebbero indagati dalla Procura di Milano per aver fatto fatture false al fine di evadere il fisco. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due avrebbero falsificato le dichiarazioni Iva 2022 e 2023 per "scaricare" i costi sostenuti per pagare il promotore finanziario Domenico Angiolella. Inoltre i pm sospettano, in base a una chat acquisita, che anche la madre Elisabetta ne fosse a conoscenza. Intanto l'avvocato dei figli di Casellati fa sapere che: "Hanno immediatamente provveduto a sanare con l’Agenzia delle Entrate le violazioni fiscali di importo modesto che risultano contestate loro".

Le indagini sui figli della ministra Casellati

Circa una settimana fa sarebbe stato notificato ad Alvise e Ludovica Casellati un avviso di conclusione indagini per aver emesso alcune false fatture al fine di evadere il fisco per un importo complessivo di meno di 15mila euro. Oltre a loro è indagato il promotore finanziario Domenico Angiolella, a cui i due figli si sono rivolti per la gestione di alcune centinaia di migliaia di euro di risparmi.

Secondo quanto riferisce il Corriere della sera, infatti, Angiolella avrebbe consigliato ai due figli della ministra il modo per scaricare dai versamenti dell'Iva i costi sostenuti per pagare la sua intermediazione finanziaria, in modo da pagare meno tasse. Questa, però, per i magistrati milanesi sarebbe la prova di un'evasione fiscale, seppur di poche migliaia di euro.

Leggi anche Festeggiano Halloween in una discoteca abusiva in centro a Milano: denunciata la titolare di uno show room

La difesa di Alvise e Ludovica Casellati

L'avvocato Ernesto De Toni, che difende i figli della ministra, ha dichiarato che "dopo aver appreso la situazione dagli atti ricevuti pochi giorni fa, immediatamente hanno provveduto a sanare con l’Agenzia delle Entrate le violazioni fiscali di importo modesto che risultano contestate loro". E, per quanto riguarda l'indagine penale, il legale ha chiarito che Alvise e Ludovica Casellati "presto andranno in Procura a spiegare il rapporto con Angiolella".

I sospetti sul coinvolgimento della ministra

Al momento non vi è alcune prova e neanche indagine su un eventuale coinvolgimento della ministra delle Riforme del governo presieduto da Giorgia Meloni. Tuttavia il Corriere della sera riporta gli stralci di una conversazione whatsapp, che sarebbe stata acquisita dalla Procura, in cui Angiolella direbbe a uno dei due figli di Elisabetta Casellati: "Parlavo stamattina con tua madre che mi ha chiamato per fatture, potreste scaricarle. Puoi parlare con il commercialista per capire se potete scaricarle e che causale vuole?".

Da quel "parlavo stamattina con tua madre" gli inquirenti non escludono che la ministra potesse essere a conoscenza del giro di fatture false. Tuttavia l'avvocato De Toni ha prontamente smentito: "Il ministro Casellati non ha avuto alcun ruolo nella vicenda, risultando evidente l’interesse del falso promotore finanziario a coinvolgerla per i propri scopi illeciti".

"Dagli atti – continua il legale – Angiolella risulta aver truffato centinaia di persone per somme molto rilevanti". E probabilmente anche Alvise e Ludovica Casellati sono caduti in questo raggiro. Ora bisognerà capire con quale consapevolezza.