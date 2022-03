Incidente sul lavoro a Monno, escavatore si ribalta nel torrente: morto un operaio di 52 anni ltro incidente mortale sul lavoro in Lombardia. Nella mattinata di oggi, martedì 1 marzo, un operaio di 52 anni è morto a Monno, in Alta Valcamonica.

Altro incidente mortale sul lavoro in Lombardia. Nella mattinata di oggi, martedì 1 marzo, un operaio di 52 anni è morto a Monno, in Alta Valcamonica, mentre lavorava lungo la Strada di Savena. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, accorsi con l'elisoccorso e un'ambulanza. Con loro anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'incidente si è verificato intorno alle 11 di stamattina. Secondo una primissima ricostruzione, pare che l'operaio, che stava manovrando un escavatore, sia finito in un torrente con il macchinario. Non è chiaro se l'escavatore l'abbia schiacciato o semplicemente intrappolato nelle acque. Purtroppo, al loro arrivo, i paramedici del 118 hanno tentato invano per diversi minuti di rianimarlo, constatando il decesso del 52enne sul posto. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine che stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per attribuire eventuali responsabilità.

In aumento incidenti e infortuni sul lavoro

Nel gennaio del 2022, come riportato dalla Cisl, che si è basata sui dati Inail, in Lombardia si sono verificate sette morti sul lavoro. Nel gennaio del 2021 erano state cinque. La ripresa produttiva ha portato ad un aumento esponenziale degli incidenti sul luogo di lavoro: in un mese se ne sono registrati 12.794, ovvero il 74,7 per cento in più dello stesso mese del 2021. Aumentate anche le denunce di infortunio per le lavoratrici: da 3.374 del gennaio 2021 salgono a 6.909 nel 2022.