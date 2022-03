Incidente sul lavoro a Carugo, operaio cade da una scala e batte la testa: ricoverato L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Cantù: non sarebbe in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un incidente sul lavoro in Lombardia. Nonostante l'attenzione sollevata sul tema da diversi sindacati ed esponenti politici, questi non sembrerebbero arrestarsi. Questa volta l'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 21 marzo, a Carugo, comune in provincia di Como. A rimanere ferito è un operaio di 38 anni. Per fortuna sembrerebbe che, per il momento, le sue condizioni non siano gravi.

L'operaio di 38 anni ha battuto la testa

L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato il personale del 118, a bordo di due ambulanze, in via Cadorna. Stando alle prime informazioni ottenute, il 38enne sarebbe caduto da una scala dall'altezza di un metro e mezzo circa: avrebbe battuto la testa. Gli operatori sanitari erano stati inviati in codice rosso, ma per fortuna – una volta arrivati alla ditta Vitreal Specchi – le condizioni dell'operaio si sono rivelate meno gravi di quanto previsto.

Sul posto i carabinieri e i tecnici di Ats Insubria

Dopo aver fornito le prime cure sul posto, il 38enne è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Cantù. Intanto, mentre il lavoratore veniva sottoposto a tutti gli accertamenti del caso nella struttura sanitaria, i carabinieri della compagnia di Cantù – insieme ai tecnici dell'Agenzia di tutela della salute Insubria – svolgevano tutti i rilievi del caso. In particolare si cercherà di ricostruire la dinamica della vicenda, capire le cause della caduta e soprattutto se siano state rispettate tutte le norme in tema di sicurezza. Bisognerà quindi aspettare alcuni giorni prima di avere un quadro più preciso.