Incidente stradale sulla provinciale Monza-Trezzo: due ciclisti travolti da un’auto, uno è gravissimo Incidente stradale lungo la provinciale Monza-Trezzo: due persone, che si trovavano in sella a una bicicletta, sono state travolte da un’automobile. Uno dei due ciclisti è in gravissime condizioni: è stato sottoposto a un massaggio cardiaco sul posto e trasferito in codice rosso con l’elicottero all’ospedale di Circolo di Varese.

Nella serata di ieri, sabato 22 luglio, si è verificato un incidente stradale lungo la provinciale Monza-Trezzo: due persone, che si trovavano in sella a una bicicletta, sono state travolte da un'automobile. Sono state sbalzate nel fosso lungo la strada. Uno dei due è in gravissime condizioni di salute. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenute le forze dell'ordine.

La dinamica non è ancora chiara

La dinamica è ancora poco chiara. Intorno alle 23.50 di ieri sera, lungo la strada provinciale 2 e precisamente tra Mezzago e Busnago, un uomo – che si trovava alla guida di una Toyota – ha investito due ciclisti: si tratta di due persone di 37 e 38 anni. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta ricevuta la segnalazione, ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza, un'automedica e un elicottero.

Uno dei due ciclisti trasferito in ospedale con un elicottero

Uno dei due ciclisti era in gravissime condizioni: è stato sottoposto a un massaggio cardiaco sul posto e trasferito in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Circolo di Varese. L'altro ferito è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Vimercate. Oltre agli operatori sanitari del 118, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.

Le forze dell'ordine stanno svolgendo tutti i rilievi del caso e ricostruendo l'esatta dinamica della vicenda: stanno cercando di capire di chi è la responsabilità. Non si hanno notizie circa l'esito di un eventuale test alcolemico a cui può essere stato sottoposto il conducente dell'auto.