Incidente stradale lungo l’A21, scontro tra un’automobile e un camion: tre feriti Si è verificato un incidente stradale sull’Autostrada A21, nel tratto pavese, in direzione Piacenza: si sono registrati tre feriti. Uno di questi è stato estratto dalle lamiere.

A cura di Ilaria Quattrone

Incidente stradale sull'autostrada A21: nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 febbraio, si è verificato uno scontro tra un'automobile e un camion. L'impatto è avvenuto sul tratto che attraversa il territorio della provincia di Pavia. Sul posto, oltre le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso, sono presenti anche i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Per il momento sembrerebbero esserci tre feriti.

Uno dei feriti è stato estratto dalle lamiere

Si tratta di due uomini, uno di 46 e l'altro di 38 anni, e una donna di 47 anni. Uno dei tre ha riportato gravi ferite ed è stato estratto dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco. Viste le sue condizioni, i medici hanno optato per trasferirlo al Policlinico San Matteo di Pavia in codice rosso e con un elicottero. Gli altri due verserebbero in condizioni meno gravi: sono stati trasferiti in ambulanza all'ospedale di Voghera. La polizia stradale sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

Altro incidente stradale sull'autostrada A4: morto un 23enne

Sempre oggi, poco dopo le quattro le mattino, si è verificato un altro incidente stradale. Questa volta sull'autostrada A4: un ragazzo di 23 anni è morto dopo che con la sua auto, nel tratto tra Grumello e Seriate (Bergamo), è finito fuori strada. Sembrerebbe infatti che abbia perso il controllo della sua vettura. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Per il momento sono diverse le ipotesi al vaglio delle forze dell'ordine: si ipotizza un colpo di sonno o un malore.