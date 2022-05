Incidente stradale a Bollate, scontro tra un’auto e una moto: 23enne ferita gravemente A Bollate, comune nell’hinterland milanese, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto: grave una ragazza di 23 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Grave incidente stradale a Bollate. Nel pomeriggio di oggi, martedì 3 maggio, una ragazza di 23 anni è rimasta gravemente ferita in uno scontro tra un'automobile e una moto. Sul posto sono intervenuti sia gli operatori sanitari del 118 che le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Altre due persone sono rimaste coinvolte, ma non hanno richiesto il ricovero in ospedale.

I rilievi affidati alla polizia locale

Stando alle informazioni ottenute fino a questo momento, l'incidente si è verificato intorno alle 16.30 in via San Bernardo. Per il momento non è chiaro come sia avvenuto l'impatto né di chi sia la responsabilità. Gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per capire cosa sia successo. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto due ambulanze.

La giovane trasferita in codice rosso

In base a quanto emerso, ci sarebbero due ragazzi di 17 e 18 anni che hanno rifiutato le cure. La ragazza di 23 anni – di cui non si conoscono le generalità – invece avrebbe riportato dei traumi importanti. Per questo motivo, dopo essere stata assistita sul posto, i medici e i paramedici hanno valutato il ricovero in codice rosso. La 23enne è stata quindi trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano.

La 23enne era cosciente

Stando a quanto riportato dal giornale "Milano Today", Areu avrebbe riferito che – al momento dell'arrivo degli operatori del 118 – la giovane era cosciente, ma comunque in condizioni gravi. Resta quindi da comprendere l'entità delle ferite riportate e soprattutto accertare eventuali responsabilità.