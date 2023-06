Incidente nella notte a Milano, una macchina si schianta contro lo spartitraffico: gravissimo 23enne Incidente nella notte in via Caprilli a Milano (San Siro), dove un’auto si è schiantata contro lo spartitraffico centrale per poi fermare la sua corsa contro un albero. In prognosi riservata il conducente, un ragazzo di 23 anni, portato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Trasportato in codice rosso anche il passeggero coetaneo.

Gravissimo incidente nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 giugno in zona San Siro, a Milano. Nella strada che costeggia l'ippodromo (via Caprilli) una macchina si è schiantata contro lo spartitraffico centrale, per poi fermare la sua corsa contro un albero.

All'interno della vettura, due giovani di 23 anni. Il primo, che si trovava al volante, stato trasportato in codice rosso all'ospedale milanese Niguarda, dove si trova ricoverato in prognosi riservata: le sue condizioni, al momento, sono gravissime. Trasportato al Pronto soccorso in codice rosso anche il passeggero coetaneo, diretto verso il Policlinico.

Resta ancora da definire la dinamica dello schianto contro lo spartitraffico di via Caprilli, avvenuto all'improvviso.