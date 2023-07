Incidente a Villa di Serio, auto sbanda e si schianta contro un tir: Silvano Moraschini muore in ospedale Silvano Moraschini ha improvvisamente perso il controllo della sua auto mentre percorreva la strada provinciale 35 e si è scontrato con un camion che procedeva nel senso opposto di marcia. È deceduto in ospedale a causa dei traumi riportati.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 luglio, una mercedes classe A che percorreva la strada provinciale 35, all'altezza di Villa di Serio, in provincia di Bergamo, ha improvvisamente sbandato, uscendo fuori strada. Nell'invadere l'altra corsia, si è schiattata con un camion che proveniva nel senso di marcia opposto. Silvano Moraschini, alla guida dell'auto, è stato immediatamente trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove nella notte è deceduto a causa dei traumi riportati. In condizioni stabili, invece, Fabio Gregorelli, che era al volante dell'autoarticolato.

L'incidente sulla provinciale 35 a Valle di Serio

Per quale motivo Silvano Moraschini abbia improvvisamente sbandato, invadendo la corsia opposta, mentre procedeva sulla strada provinciale 35 in direzione di Bergamo non è ancora chiaro. Gli agenti della polizia intervenuti sul posto immaginano che possa aver avuto un malore o un colpo di sonno. Sta di fatto che nel pomeriggio di lunedì 3 luglio, all'altezza del comune di Villa di Serio Fabio Gregorelli, alla guida di un autoarticolato in direzione di Nembro, si è visto arrivare l'auto addosso e nulla ha potuto dare per tentare di evitare lo schianto.

Subito sono arrivati i soccorsi sul posto e hanno trasferito in codice rosso Moraschini, le cui condizioni apparivano più gravi, all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Qui sono stati riscontrati un trauma cranico, un trauma al torace e uno alla gamba. E durante la notte è deceduto. Gregorelli è, invece, stato trasferito in codice giallo al Bologni di Seriate con soltanto un trauma a un braccio.

Chi era Silvano Moraschini

Silvano Moraschini, il conducente dell'auto deceduto durante la notte all'ospedale in seguito all'incidente, aveva 56 anni ed era originario di Valbondione, sempre in provincia di Bergamo. Fino al 2021 aveva lavorato come operaio agli impianti sciistici degli Spiazzi di Gromo. Lascia la madre, due fratelli e un figlio ancora giovane. E anche un cagnolino, con cui aveva postato di recente una foto sui suoi profili social.