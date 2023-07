Incidente a Milano, la scorta di Ignazio La Russa si schianta contro un camion dei pompieri: tre feriti Nella mattinata di oggi, lunedì 24 luglio, a Milano si è verificato un incidente stradale tra un suv della scorta di Ignazio La Russa e un camion dei pompieri: ci sono 3 feriti.

Nella mattinata di oggi, lunedì 24 luglio, si è verificato un incidente stradale a Milano: un suv si è schiantato contro un camion dei pompieri. Sul primo mezzo c'era la scorta del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, il dirigente di Fratelli d'Italia non era all'interno del veicolo. Ci sarebbero almeno tre feriti: nessuno in gravi condizioni di salute.

La dinamica dell'incidente

Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via Castel Morrone e via Gustavo Modena e precisamente intorno alle 10.30. Il suv della scorsa procedeva lungo via Castel Morrone: stava arrivando da piazza Maria Adelaide di Savoia. Sembrerebbe che l'automobile sia passata con il verde, ma che non abbia visto il mezzo dei vigili del fuoco che arrivava a sirene spiegate. Il suv ha sterzato a destra, ma ha urtato la parte sinistra del muso del camion.

I feriti sono tre membri della scorta di Ignazio La Russa

Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, e i medici e i paramedici del 118 inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). In totale sono tre i feriti e sono tutti membri della scorsa e quindi carabinieri. Hanno tra i quaranta e i quarantacinque anni.

Uno di loro avrebbe riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito al Policlinico in codice giallo: non è in pericolo di vita. Un altro collega è stato portato in codice verde all'ospedale Pini. Il terzo è stato invece medicato sul posto.