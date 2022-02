Incidente a Castellone, scontro frontale tra auto: due donne ricoverate in gravissime condizioni Si è verificato un incidente stradale in provincia di Cremona: due donne erano alla guida delle loro auto quando si sono scontrate. Entrambe hanno riportato gravi ferite.

A cura di Ilaria Quattrone

Incidente stradale a Castelleone, comune in provincia di Cremona. Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 18 febbraio, si è verificato uno scontro frontale tra due auto. Nell'impatto sono rimaste gravemente ferite due donne che sono state trasferite d'urgenza in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Entrambe le conducenti soccorse in gravissime condizioni

L'intervento è stato registrato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) alle 14.27. Sulla strada ex Statale 415 sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica e tre ambulanze. Il personale sanitario è intervenuto inoltre con un elisoccorso. Le vittime hanno riportato ferite abbastanza importanti: una donna di 54 anni, che guidava una delle due auto, ha riportato un trauma al volto e uno all'addome ed è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Cremona.

I rilievi affidati ai carabinieri di Cremona

L'altra donna di 56 anni, che guidava la seconda automobile, ha riportato dei traumi multipli al torace, al bacino, a un braccio e a una gamba. Anche lei è stata portata in codice rosso, ma all'ospedale San Matteo di Pavia. Oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. I primi hanno contribuito alle operazioni di soccorso e di recupero delle vittime. I secondi invece stanno cercando di capire cosa possa essere successo. In particolare modo chi abbia causato l'incidente. I militari stanno dunque lavorando per accertare tutte le responsabilità del caso.