Incendio in un edificio abbandonato tra Milano e Cormano, 4 persone salvate dai vigili del fuoco: le foto

Quattro persone sono rimaste intrappolate al secondo piano di un edificio al confine tra Milano e Cormano durante un incendio. Sul posto polizia, vigili del fuoco e soccorritori del 118.
A cura di Giulia Ghirardi
L’incendio in un edificio al confine tra Milano e Cormano
Questa mattina, mercoledì 28 gennaio, è divampato un incendio in un edificio abbandonato situato al confine tra Milano e Cormano. I vigili del fuoco che sono intervenuti sono riusciti a mettere in salvo quattro persone senza fissa dimora che si trovavano bloccate al secondo piano dello stabile.

L'incendio

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, l'incendio – le cui cause sono ancora oggetto di indagine – avrebbe intrappolato i 4 occupanti all'interno dell'edificio, rendendo necessario un intervento immediato dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco. Una volta estinto l'incendio, le squadre hanno iniziato le operazioni di bonifica, assicurandosi che non vi fossero ulteriori rischi per la zona circostante.

L’incendio in un edificio al confine tra Milano e Cormano
Le persone tratte in salvo sono state affidate al personale medico del 118. Fortunatamente, nessuno di loro ha riportato ferite gravi, anche se sono state comunque sottoposte a controlli per accertare eventuali conseguenze legate all'inalazione di fumo durante l'incendio. Stando a quanto riferito, i quattro avevano trovato rifugio all'interno dell'edificio da diversi giorni, utilizzandolo come riparo temporaneo.

Sul posto anche la polizia, che ha collaborato con i vigili del fuoco per garantire la sicurezza dell'area e raccogliere informazioni utili a comprendere l'origine dell'incendio. Le autorità stanno valutando tutte le ipotesi, comprese possibili cause accidentali o legate a problemi strutturali dello stabile ormai in stato di abbandono.

