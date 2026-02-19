milano
Scoppia un incendio in un appartamento nel Milanese, soccorsi una ragazza e un bambino di 6 anni

Questa mattina è scoppiato un incendio in un appartamento a Cormano, nel Milanese. All’interno si trovavano due fratelli, una ragazza e un bambino, rimasti “fortunatamente illesi”.
A cura di Francesca Caporello
Tanta paura e preoccupazione a Cormano, nel Milanese. Questa mattina, giovedì 19 febbraio, intorno alle 10.30 i vigili del comando di via Messina a Milano sono intervenuti a seguito di un incendio domestico scoppiato all'interno di un appartamento al quinto piano di Cesare Acquati 12. Secondo quanto si apprende dalle informazioni diffuse dai pompieri, al momento dello scoppio dell'incendio, nell'appartamento si trovavano due fratelli, una ragazza di 18 anni e un bambino di 6. I due sarebbero rimasti fortunatamente illesi. 

A dare l'allarme sarebbero stati i vicini di casa dei due fratelli, che alla vista delle fiamme e del fumo avrebbero subito chiamato i soccorsi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco presenti con cinque mezzi, sono giunti anche i soccorritori del 118 inviati da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia.

Non si sono registrati feriti gravi ma tre persone, di cui due adulti e un bambino di cinque anni, residenti negli appartamenti attigui invasi dal fumo, sono state trasportate in codice verde per accertamenti dopo aver inalato gas tossici prodotti dalla combustione.

