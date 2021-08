In 200 a ballare in una discoteca ad Appiano Gentile: locale chiuso per 15 giorni e maxi multa Una discoteca di Appiano Gentile, in provincia di Como, è stata chiusa per 15 giorni. All’interno gli agenti della polizia locale hanno sorpreso oltre 200 clienti che ballavano nonostante le restrizioni anti Covid. Nel locale sono stati anche scoperti dipendenti non in regola: il titolare è stato multato.

A cura di Francesco Loiacono

La polizia locale di Appiano Gentile, comune in provincia di Como noto tra le altre cose perché vi si trova il centro di allenamenti dell'Inter, ha sorpreso oltre 200 persone intente a ballare all'interno di una discoteca, in barba ai divieti in vigore che impongono ai locali di vietare le danze limitandosi ad aperitivi o servizio bar/ristorante. È successo tutto la notte di sabato 31 luglio nel locale Wood Club Pinetina di via Ordenada. Gli agenti in borghese della polizia locale si sono "infiltrati" tra i clienti che, nonostante la normativa anti Covid, stavano ballando come se nulla fosse all'interno della discoteca. Inizialmente al gestore del locale gli agenti hanno notificato la chiusura temporanea della discoteca per cinque giorni per violazione delle regole anti virus. Successivamente però sono stati condotti ulteriori accertamenti che hanno portato a una sospensione temporanea della licenza per 15 giorni.

Il messaggio sulla pagina Facebook del locale

Sulla pagina Facebook del locale adesso campeggia una scritta: "Siamo chiusi fino a venerdì 13/08/21. Riprendiamo sabato 14/08/21". E tra i commenti c'è chi ironizza: "Vorrei prenotare una festa di 200 persone come quella di ieri (sabato, ndr)". Non è chiaro se ad allertare le autorità sia stato qualche residente. Di certo, la posizione del titolare del locale non è ora delle più facili: oltre al mancato rispetto della normativa anti-Covid, infatti, l'imprenditore è stato anche denunciato a piede libero perché gli agenti hanno accertato la mancanza dell'autorizzazione per attività da ballo. Inoltre nel locale i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno trovato anche alcuni dipendenti non in regola, motivo che ha portato a un'altra multa per migliaia di euro nei confronti del titolare, in ogni caso a quanto pare pronto a riaprire la sua attività in tempo per Ferragosto.